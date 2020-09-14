https://ria.ru/20200914/akter-1577226063.html

Назван главный российский актер десятилетия

Данила Козловский возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:17

2020-09-14T17:17

2020-09-14T17:43

культура

александр петров (актер)

культура

россия

милош бикович

дмитрий нагиев

данила козловский

владимир машков

петр федоров

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<strong>МОСКВА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Danila_Kozlovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Данила Козловский</a> возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия, сообщает "<a href="http://www.kinometro.ru/" target="_blank">Бюллетень кинопрокатчика</a>".На счету 35-летнего артиста наибольшее количество главных ролей, а кроме того, он в наибольшей степени участвовал в рекламных кампаниях картин.На втором месте оказался <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Petrov_akter/" target="_blank">Александр Петров</a>, а на третьем — <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Федоров</a>.В первую десятку также вошли <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a>, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mashkov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Машков</a>, <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a>, <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_KHabenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константин Хабенский</a>, <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Svetlakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Светлаков</a> и <a href="http://ria.ru/person_milosh-bikovich/" target="_blank" data-auto="true">Милош Бикович</a>.При составлении списка учитывались в том числе общее число проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, получение наград на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram.Авторы рейтинга анализировали полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собравшие не менее десяти миллионов рублей, или же проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях "Лучший актер" или "Лучший актер второго плана".

https://ria.ru/20200801/1575245511.html

Ольга Занкова странные какие-то критерии... Великие актеры советской школы не ведут Instagram, не тусуются на медийных тусовках и не снимаются в низкопробной рекламе... Они АКТЕРЫ... а не гламурные тусовщики... Из всего списка разве что Хабенский и Машков реально что-то значат, особенно Хабенский с Собибором... 60

Валентина Анисимова Миронов, стало быть, с его гениальным "идиотом" не в счёт? Слава богу Хабенского не забыли... так и пишите - по такой-то версии.. 30

10

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр петров (актер), культура, россия, милош бикович, дмитрий нагиев, данила козловский, владимир машков, петр федоров, сергей светлаков, иван ургант, константин хабенский, федор бондарчук