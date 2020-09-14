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Культура
https://ria.ru/20200914/akter-1577226063.html
Назван главный российский актер десятилетия
Данила Козловский возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:17
2020-09-14T17:43
культура
александр петров (актер)
культура
россия
милош бикович
дмитрий нагиев
данила козловский
владимир машков
петр федоров
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<strong>МОСКВА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Danila_Kozlovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Данила Козловский</a> возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия, сообщает "<a href="http://www.kinometro.ru/" target="_blank">Бюллетень кинопрокатчика</a>".На счету 35-летнего артиста наибольшее количество главных ролей, а кроме того, он в наибольшей степени участвовал в рекламных кампаниях картин.На втором месте оказался <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Petrov_akter/" target="_blank">Александр Петров</a>, а на третьем — <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Федоров</a>.В первую десятку также вошли <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a>, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mashkov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Машков</a>, <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a>, <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_KHabenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константин Хабенский</a>, <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Svetlakov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Светлаков</a> и <a href="http://ria.ru/person_milosh-bikovich/" target="_blank" data-auto="true">Милош Бикович</a>.При составлении списка учитывались в том числе общее число проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, получение наград на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram.Авторы рейтинга анализировали полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собравшие не менее десяти миллионов рублей, или же проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях "Лучший актер" или "Лучший актер второго плана".
https://ria.ru/20200801/1575245511.html
странные какие-то критерии... Великие актеры советской школы не ведут Instagram, не тусуются на медийных тусовках и не снимаются в низкопробной рекламе... Они АКТЕРЫ... а не гламурные тусовщики... Из всего списка разве что Хабенский и Машков реально что-то значат, особенно Хабенский с Собибором...
60
Миронов, стало быть, с его гениальным "идиотом" не в счёт? Слава богу Хабенского не забыли... так и пишите - по такой-то версии..
30
10
россия
РИА Новости
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Новости
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александр петров (актер), культура, россия, милош бикович, дмитрий нагиев, данила козловский, владимир машков, петр федоров, сергей светлаков, иван ургант, константин хабенский, федор бондарчук

Назван главный российский актер десятилетия

17:17 14.09.2020 (обновлено: 17:43 14.09.2020)
7327
© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Данила Козловский возглавил рейтинг главных российских актеров десятилетия, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
На счету 35-летнего артиста наибольшее количество главных ролей, а кроме того, он в наибольшей степени участвовал в рекламных кампаниях картин.
На втором месте оказался Александр Петров, а на третьем — Петр Федоров.
В первую десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.
При составлении списка учитывались в том числе общее число проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, получение наград на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram.
Авторы рейтинга анализировали полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собравшие не менее десяти миллионов рублей, или же проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях "Лучший актер" или "Лучший актер второго плана".
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КультураАлександр Петров (актер)КультураРоссияМилош БиковичДмитрий НагиевДанила КозловскийВладимир МашковПетр ФедоровСергей СветлаковИван УргантКонстантин ХабенскийФедор Бондарчук
Популярные комментарии
странные какие-то критерии... Великие актеры советской школы не ведут Instagram, не тусуются на медийных тусовках и не снимаются в низкопробной рекламе... Они АКТЕРЫ... а не гламурные тусовщики... Из всего списка разве что Хабенский и Машков реально что-то значат, особенно Хабенский с Собибором...
14 сентября, 17:22
О Ольга Занкова
5010108
Миронов, стало быть, с его гениальным "идиотом" не в счёт? Слава богу Хабенского не забыли... так и пишите - по такой-то версии..
14 сентября, 17:28
ВАВалентина Анисимова
2510103
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