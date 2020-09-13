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https://ria.ru/20200913/zmei-1577098032.html
В Индии сняли видео, как сом и две змеи одновременно поедают друг друга
Уникальное видео борьбы рыбы и двух пресмыкающихся было снято в Национальном парке Канха в штате Мадхья-Прадеш, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T00:58
2020-09-13T00:58
змеи
туризм
туризм
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мадхья-прадеш
новости - туризм
индия
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Уникальное видео борьбы рыбы и двух пресмыкающихся было снято в Национальном парке Канха в штате Мадхья-Прадеш, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8718633/Catfish-hangs-jaws-snakes-head.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.На кадрах сом висит в воздухе, обхватив челюстями голову одной змеи, вторая змея, в свою очередь, сжимает зубы вокруг хвоста рыбы. Ганшьям Прасад Бханвар, который смог запечатлеть эти сцены, сказал, что борьба продолжалась в течение 30 минут, прежде чем пресмыкающиеся сдались и отступили. Он добавил, что первая змея вытаскивала рыбу из озера, когда вторая выскочила из воды и вцепилась в хвост сома."Впервые я увидел рыбу, которая осмелилась сразиться со змеей", — сказал фотограф.Он добавил, что сом уплыл, так что, вероятно, выжил после схватки.
https://ria.ru/20200606/1572534010.html
мадхья-прадеш
индия
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змеи, туризм, туристы, мадхья-прадеш, новости - туризм, индия

В Индии сняли видео, как сом и две змеи одновременно поедают друг друга

00:58 13.09.2020
2276
© Fotolia / KletrРыба сом
Рыба сом - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Fotolia / Kletr
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уникальное видео борьбы рыбы и двух пресмыкающихся было снято в Национальном парке Канха в штате Мадхья-Прадеш, сообщает Daily Mail.
На кадрах сом висит в воздухе, обхватив челюстями голову одной змеи, вторая змея, в свою очередь, сжимает зубы вокруг хвоста рыбы.
Ганшьям Прасад Бханвар, который смог запечатлеть эти сцены, сказал, что борьба продолжалась в течение 30 минут, прежде чем пресмыкающиеся сдались и отступили.
Он добавил, что первая змея вытаскивала рыбу из озера, когда вторая выскочила из воды и вцепилась в хвост сома.
"Впервые я увидел рыбу, которая осмелилась сразиться со змеей", — сказал фотограф.
Он добавил, что сом уплыл, так что, вероятно, выжил после схватки.
Схватки змеи и ящерицы - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 02:45Туризм
В ЮАР на видео сняли смертельную схватку змеи и варана
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