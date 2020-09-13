https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577159396.html
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:23
2020-09-13T10:23
2020-09-13T10:23
россия
шоу-бизнес
петр чернышев
анастасия заворотнюк
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым."Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — гласит надпись под постом.Вчера в сторис Instagram Заворотнюк <a href="https://ria.ru/20200912/zavorotnyuk-1577131079.html" target="_blank">появилось ее фото</a> вместе с мужем Петром Чернышевым. Пара в субботу отмечала 12-ю годовщину свадьбы. Ссылка в записи ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577153740.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, петр чернышев, анастасия заворотнюк, общество