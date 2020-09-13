Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577159396.html
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:23
2020-09-13T10:23
россия
шоу-бизнес
петр чернышев
анастасия заворотнюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/11/1558671113_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_902e7f4c8b46baf6ece3aeb412333bad.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым."Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — гласит надпись под постом.Вчера в сторис Instagram Заворотнюк <a href="https://ria.ru/20200912/zavorotnyuk-1577131079.html" target="_blank">появилось ее фото</a> вместе с мужем Петром Чернышевым. Пара в субботу отмечала 12-ю годовщину свадьбы. Ссылка в записи ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577153740.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/11/1558671113_0:0:2049:1536_1400x0_80_0_0_d54093fa617bcf533ca2b5efa68420fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шоу-бизнес, петр чернышев, анастасия заворотнюк, общество

Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram

10:23 13.09.2020
7038
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.
"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — гласит надпись под постом.
Вчера в сторис Instagram Заворотнюк появилось ее фото вместе с мужем Петром Чернышевым. Пара в субботу отмечала 12-ю годовщину свадьбы. Ссылка в записи ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
02:14Культура
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
36321112
Обсудить 1
РоссияШоу-бизнесПетр ЧернышевАнастасия ЗаворотнюкОбщество
Рекомендуем
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Врач
Названы первые симптомы рака крови
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Чулпан Хаматова
Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
Юрий Бездудный
Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии
Медсестра в прививочном кабинете
Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
Ликвидация пожара в Краснодаре
Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Анна Плетнева в Анталии
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
Мужчина голосует в единый день голосования
ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24ЦИК назвал регионы с самой большой явкой на выборах глав регионов
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Лента новостейМолния