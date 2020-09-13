https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577159396.html

Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:23

2020-09-13T10:23

2020-09-13T10:23

россия

шоу-бизнес

петр чернышев

анастасия заворотнюк

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым."Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — гласит надпись под постом.Вчера в сторис Instagram Заворотнюк <a href="https://ria.ru/20200912/zavorotnyuk-1577131079.html" target="_blank">появилось ее фото</a> вместе с мужем Петром Чернышевым. Пара в субботу отмечала 12-ю годовщину свадьбы. Ссылка в записи ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.

https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577153740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, петр чернышев, анастасия заворотнюк, общество