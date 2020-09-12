https://ria.ru/20200912/zavorotnyuk-1577131079.html
В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
В сториз Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:15
культура
шоу-бизнес
петр чернышев
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> В сториз <a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом <a href="https://ria.ru/person_Petr_CHernyshev/" target="_blank">Петром Чернышевым</a>. В субботу пара отмечает двенадцатую годовщину свадьбы. Ссылка в сториз ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Последняя публикация в аккаунте датируется 13 апреля, сториз так же не было очень давно. Сообщения о заболевании <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank">Анастасии Заворотнюк</a> появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому. По словам знакомых актрисы, ее внешность существенно изменилась на фоне болезни, поэтому она не хочет показываться на публике.
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
Влади Мир С.
Желаем от чистого сердца справиться с недугом!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, петр чернышев, анастасия заворотнюк