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https://ria.ru/20200912/zavorotnyuk-1577131079.html
В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
В сториз Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:13
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культура
шоу-бизнес
петр чернышев
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> В сториз <a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом <a href="https://ria.ru/person_Petr_CHernyshev/" target="_blank">Петром Чернышевым</a>. В субботу пара отмечает двенадцатую годовщину свадьбы. Ссылка в сториз ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Последняя публикация в аккаунте датируется 13 апреля, сториз так же не было очень давно. Сообщения о заболевании <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank">Анастасии Заворотнюк</a> появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому. По словам знакомых актрисы, ее внешность существенно изменилась на фоне болезни, поэтому она не хочет показываться на публике.
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
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РИА Новости
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шоу-бизнес, петр чернышев, анастасия заворотнюк

В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12:13 12.09.2020 (обновлено: 12:15 12.09.2020)
214506
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сториз Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым.
В субботу пара отмечает двенадцатую годовщину свадьбы. Ссылка в сториз ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Последняя публикация в аккаунте датируется 13 апреля, сториз так же не было очень давно.
Сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
По словам знакомых актрисы, ее внешность существенно изменилась на фоне болезни, поэтому она не хочет показываться на публике.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 17:08
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
1021515721836
Обсудить 3
КультураШоу-бизнесПетр ЧернышевАнастасия Заворотнюк
Популярные комментарии
Желаем от чистого сердца справиться с недугом!
12 сентября, 14:42
ВМВлади Мир С.
6422010
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