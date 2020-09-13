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Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США
Певица Ольга Зарубина намерена переехать в США. Об этом исполнительница рассказала в интервью "Стархит". РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:39
2020-09-13T16:24
ольга зарубина
шоу-бизнес
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Певица Ольга Зарубина намерена переехать в США. Об этом исполнительница рассказала в интервью<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Стархит".</a>Артистка пояснила, что намерена переехать к новому поклоннику, с которым познакомилась в социальных сетях, но еще не виделась вживую."Он тоже артист. Но я про него ничего не знала до того, как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", — сказала Зарубина.После того как мужчина объявил о серьезности своих намерений, пара начала планировать совместную жизнь в США. Этот брак станет для Ольги Зарубиной уже четвертым.
https://ria.ru/20200228/1565353194.html
"познакомилась в социальных сетях, но еще не виделась вживую" старческий маразм
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Кто эта певичка?
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60
ольга зарубина, шоу-бизнес, сша, общество

Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США

13:39 13.09.2020 (обновлено: 16:24 13.09.2020)
36452
CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов / Певица Ольга Зарубина
Певица Ольга Зарубина - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов /
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица Ольга Зарубина намерена переехать в США. Об этом исполнительница рассказала в интервью "Стархит".
Артистка пояснила, что намерена переехать к новому поклоннику, с которым познакомилась в социальных сетях, но еще не виделась вживую.
"Он тоже артист. Но я про него ничего не знала до того, как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", — сказала Зарубина.
После того как мужчина объявил о серьезности своих намерений, пара начала планировать совместную жизнь в США.
Этот брак станет для Ольги Зарубиной уже четвертым.
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28 февраля, 21:04Культура
Михалкова из "Уральских пельменей" ответила на слухи о переезде в США
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Обсудить 59
Ольга ЗарубинаШоу-бизнесСШАОбщество
Популярные комментарии
"познакомилась в социальных сетях, но еще не виделась вживую" старческий маразм
13 сентября, 13:43
Иван ГрозныйИван Грозный
223360306
Кто эта певичка?
13 сентября, 13:41
АЯАндрей Ясневич
1963201213
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