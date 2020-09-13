https://ria.ru/20200913/zarubina-1577165740.html

Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США

Певица Ольга Зарубина намерена переехать в США. Об этом исполнительница рассказала в интервью "Стархит". РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:39

2020-09-13T13:39

2020-09-13T16:24

ольга зарубина

шоу-бизнес

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Певица Ольга Зарубина намерена переехать в США. Об этом исполнительница рассказала в интервью<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Стархит".</a>Артистка пояснила, что намерена переехать к новому поклоннику, с которым познакомилась в социальных сетях, но еще не виделась вживую."Он тоже артист. Но я про него ничего не знала до того, как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", — сказала Зарубина.После того как мужчина объявил о серьезности своих намерений, пара начала планировать совместную жизнь в США. Этот брак станет для Ольги Зарубиной уже четвертым.

https://ria.ru/20200228/1565353194.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга зарубина, шоу-бизнес, сша, общество