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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html
МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске
Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:34
2020-09-13T16:29
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Около 250 человек задержаны в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - сообщила пресс-секретарь.По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. "Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявила пресс-секретарь.Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577166528.html
Всех задержанных в колхоз, на сбор картошки.
51
Это больше, чем проголосовали за колхозника на выборах.
42
18
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске

15:34 13.09.2020 (обновлено: 16:29 13.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. "Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявила пресс-секретарь.
Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:08
Протесты в Белоруссии: "люди в балаклавах" и первые задержанные в Минске
Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
86021318
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всех задержанных в колхоз, на сбор картошки.
13 сентября, 15:38
Oleg Remov KerchOleg Remov Kerch
37100211
Это больше, чем проголосовали за колхозника на выборах.
13 сентября, 15:49
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
11000328
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