https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html
МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске
Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:34
2020-09-13T15:34
2020-09-13T16:29
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Около 250 человек задержаны в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - сообщила пресс-секретарь.По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. "Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявила пресс-секретарь.Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577166528.html
Oleg Remov Kerch
Всех задержанных в колхоз, на сбор картошки.
51
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Это больше, чем проголосовали за колхозника на выборах.
42
18
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 сен – РИА Новости.
Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске
на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии
Ольга Чемоданова.
"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. "Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявила пресс-секретарь.
Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.
Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
- по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии
- как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.