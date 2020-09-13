https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html

МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске

Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T15:34

2020-09-13T15:34

2020-09-13T16:29

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577169481_0:0:3121:1756_1400x0_80_0_0_c68f79981c6f66f70626f2792b7b405e.jpg

<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Около 250 человек задержаны в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - сообщила пресс-секретарь.По ее словам, по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тысяч человек. "Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявила пресс-секретарь.Она отметила, что с учетом того, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов. По словам Чемодановой, сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих.Собеседница агентства также напомнила, что граждане предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577166528.html

Oleg Remov Kerch Всех задержанных в колхоз, на сбор картошки. 51

Samvel Vazgenovich Gurgenov Это больше, чем проголосовали за колхозника на выборах. 42

18

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире