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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200913/yugra-1577166807.html
Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред
Перед Натальей Комаровой, переизбранной на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стоят амбициозные и при этом понятные задачи, заявил... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:17
2020-09-13T16:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
николай цуканов
наталья комарова
политика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Перед <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальей Комаровой</a>, переизбранной на должность губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a>, стоят амбициозные и при этом понятные задачи, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Cukanov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Цуканов</a>.В воскресенье 29 из 38 депутатов автономного округа проголосовали за кандидатуру Комаровой в ходе заседания парламента Югры, где проходила процедура выбора главы региона. В этот же день состоялась церемония инаугурации. Комарова руководит автономным округом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.Цуканов, общаясь с журналистами после церемонии вступления губернатора в должность, отметил, что Югра для всей страны - основополагающий регион, в том числе с точки зрения экономики. Полпред также подчеркнул, что Комарова в своих решениях "опирается на мнение жителей"."Люди, которые работают в непростых климатических условиях, требовательны, они хотят более высокого качества жизни. И это справедливо. И те задачи, которые поставили перед собой губернатор, правительство Югры, понятны, амбициозны... Убежден, регион в ближайшие сроки справится с проблемой переселения из ветхого жилья, есть запрос граждан на чистую воду", - заявил Цуканов.Комарова в свою очередь ответила на вопрос, какие эмоции она испытывает после переизбрания. "Волнение (испытываю)... Радость, потому что мы впервые за полгода собрались вместе, и это дорогого стоит. Чувствую ответственность, от этого никуда не денешься, потому что сама работа, должность, закрепленные полномочия требуют колоссальной ответственности и работоспособности", - сказала она.Заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова отметила поддержку, которую губернатор оказывает социальным проектам в автономном округе, а также высказалась о важности практики, при которой ключевые решения в регионе принимаются с учетом мнения общественности."Как минимум, мы будем менять стратегию социально-экономического развития региона. В свое время эту стратегию Наталья Владимировна Комарова назвала "народной", потому что не осталось, наверное, ни одного жителя Югры, который не внес свою идею, предложение в стратегию развития региона. Практически все решения мы принимаем сообща", - сказала журналистам Сидорова.
https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html
https://ria.ru/20200913/komarova-1576973566.html
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ханты-мансийский автономный округ, николай цуканов, наталья комарова, политика

Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред

14:17 13.09.2020 (обновлено: 16:34 13.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости. Перед Натальей Комаровой, переизбранной на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стоят амбициозные и при этом понятные задачи, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
В воскресенье 29 из 38 депутатов автономного округа проголосовали за кандидатуру Комаровой в ходе заседания парламента Югры, где проходила процедура выбора главы региона. В этот же день состоялась церемония инаугурации. Комарова руководит автономным округом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 12:15Единый день голосования — 2020
Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры
Цуканов, общаясь с журналистами после церемонии вступления губернатора в должность, отметил, что Югра для всей страны - основополагающий регион, в том числе с точки зрения экономики. Полпред также подчеркнул, что Комарова в своих решениях "опирается на мнение жителей".
"Люди, которые работают в непростых климатических условиях, требовательны, они хотят более высокого качества жизни. И это справедливо. И те задачи, которые поставили перед собой губернатор, правительство Югры, понятны, амбициозны... Убежден, регион в ближайшие сроки справится с проблемой переселения из ветхого жилья, есть запрос граждан на чистую воду", - заявил Цуканов.
Комарова в свою очередь ответила на вопрос, какие эмоции она испытывает после переизбрания. "Волнение (испытываю)... Радость, потому что мы впервые за полгода собрались вместе, и это дорогого стоит. Чувствую ответственность, от этого никуда не денешься, потому что сама работа, должность, закрепленные полномочия требуют колоссальной ответственности и работоспособности", - сказала она.
Заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова отметила поддержку, которую губернатор оказывает социальным проектам в автономном округе, а также высказалась о важности практики, при которой ключевые решения в регионе принимаются с учетом мнения общественности.
"Как минимум, мы будем менять стратегию социально-экономического развития региона. В свое время эту стратегию Наталья Владимировна Комарова назвала "народной", потому что не осталось, наверное, ни одного жителя Югры, который не внес свою идею, предложение в стратегию развития региона. Практически все решения мы принимаем сообща", - сказала журналистам Сидорова.
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 11:23
Биография Натальи Комаровой
8300238
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНиколай ЦукановНаталья КомароваПолитика
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