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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html
Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования
Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:15
2020-09-13T13:15
единый день голосования — 2020
россия
центр политического анализа
павел данилин
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к многодневному голосованию, заявил РИА Новости в воскресенье гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_tsentr-politicheskogo-analiza/" target="_blank" data-auto="true">Центра политического анализа</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-danilin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Данилин</a>.В Единый день голосования в ряде регионов РФ проходят выборы губернаторов, областных парламентов, довыборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>. Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября в этом году досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября."По итогам голосования за прошедшие два дня можно говорить о том, что процесс голосования проходит спокойно, легитимно, нарушений за эти дни в разы меньше, чем год назад", - сказал Данилин.По его словам, судя по явке избирателей, "людям понравилось, что им предоставили возможность голосовать несколько дней". При этом Данилин обратил внимание, что по сравнению с голосованием по поправке к Конституции, которая также проводилась в течение нескольких дней, сейчас явка избирателей выше. "Показатели более низкие по сравнению с 1 июля только в Магаданской области", - добавил он.Политолог считает, что никакие провокации не смогут исказить результаты волеизъявления граждан. "Конечно, существуют всевозможные заявления того же "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голоса</a>" о нарушениях, публикуется даже карта нарушений, однако заявлений в избиркомы об этом не поступает", - сказал эксперт."Это говорит о том, что большая часть подобных заявлений - фейки", - подчеркнул он.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, центр политического анализа, павел данилин, политика

Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования

13:15 13.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к многодневному голосованию, заявил РИА Новости в воскресенье гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.
В Единый день голосования в ряде регионов РФ проходят выборы губернаторов, областных парламентов, довыборы депутатов Госдумы. Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября в этом году досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
"По итогам голосования за прошедшие два дня можно говорить о том, что процесс голосования проходит спокойно, легитимно, нарушений за эти дни в разы меньше, чем год назад", - сказал Данилин.
По его словам, судя по явке избирателей, "людям понравилось, что им предоставили возможность голосовать несколько дней". При этом Данилин обратил внимание, что по сравнению с голосованием по поправке к Конституции, которая также проводилась в течение нескольких дней, сейчас явка избирателей выше. "Показатели более низкие по сравнению с 1 июля только в Магаданской области", - добавил он.
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Политолог считает, что никакие провокации не смогут исказить результаты волеизъявления граждан. "Конечно, существуют всевозможные заявления того же "Голоса" о нарушениях, публикуется даже карта нарушений, однако заявлений в избиркомы об этом не поступает", - сказал эксперт.
"Это говорит о том, что большая часть подобных заявлений - фейки", - подчеркнул он.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 11:24Единый день голосования — 2020
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов
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Единый день голосования — 2020РоссияЦентр политического анализаПавел ДанилинПолитика
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