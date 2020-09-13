Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к многодневному голосованию, заявил РИА Новости в воскресенье гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.
В Единый день голосования в ряде регионов РФ проходят выборы губернаторов, областных парламентов, довыборы депутатов Госдумы. Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября в этом году досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
"По итогам голосования за прошедшие два дня можно говорить о том, что процесс голосования проходит спокойно, легитимно, нарушений за эти дни в разы меньше, чем год назад", - сказал Данилин.
По его словам, судя по явке избирателей, "людям понравилось, что им предоставили возможность голосовать несколько дней". При этом Данилин обратил внимание, что по сравнению с голосованием по поправке к Конституции, которая также проводилась в течение нескольких дней, сейчас явка избирателей выше. "Показатели более низкие по сравнению с 1 июля только в Магаданской области", - добавил он.
Политолог считает, что никакие провокации не смогут исказить результаты волеизъявления граждан. "Конечно, существуют всевозможные заявления того же "Голоса" о нарушениях, публикуется даже карта нарушений, однако заявлений в избиркомы об этом не поступает", - сказал эксперт.
"Это говорит о том, что большая часть подобных заявлений - фейки", - подчеркнул он.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>