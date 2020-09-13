https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html

Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования

Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:15

2020-09-13T13:15

2020-09-13T13:15

единый день голосования — 2020

россия

центр политического анализа

павел данилин

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка избирателей в Единый день голосования превышает показатели при голосовании по поправке к Конституции РФ, что свидетельствует об интересе граждан к многодневному голосованию, заявил РИА Новости в воскресенье гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_tsentr-politicheskogo-analiza/" target="_blank" data-auto="true">Центра политического анализа</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-danilin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Данилин</a>.В Единый день голосования в ряде регионов РФ проходят выборы губернаторов, областных парламентов, довыборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>. Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября в этом году досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября."По итогам голосования за прошедшие два дня можно говорить о том, что процесс голосования проходит спокойно, легитимно, нарушений за эти дни в разы меньше, чем год назад", - сказал Данилин.По его словам, судя по явке избирателей, "людям понравилось, что им предоставили возможность голосовать несколько дней". При этом Данилин обратил внимание, что по сравнению с голосованием по поправке к Конституции, которая также проводилась в течение нескольких дней, сейчас явка избирателей выше. "Показатели более низкие по сравнению с 1 июля только в Магаданской области", - добавил он.Политолог считает, что никакие провокации не смогут исказить результаты волеизъявления граждан. "Конечно, существуют всевозможные заявления того же "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голоса</a>" о нарушениях, публикуется даже карта нарушений, однако заявлений в избиркомы об этом не поступает", - сказал эксперт."Это говорит о том, что большая часть подобных заявлений - фейки", - подчеркнул он.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр политического анализа, павел данилин, политика