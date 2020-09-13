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При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T03:47
2020-09-13T03:57
хорольский район
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморья</a>, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.Глава Хорольского района Алексей Губайдуллин ранее сообщил РИА Новости, что произошел взрыв в жилом доме на втором этаже. Причина взрыва неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца."Есть один погибший, но неизвестно, кто такой", - сообщил собеседник агентства.
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хорольский район
владивосток
приморский край
РИА Новости
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хорольский район, владивосток, приморский край, происшествия

При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек

03:47 13.09.2020 (обновлено: 03:57 13.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Один человек погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.
Глава Хорольского района Алексей Губайдуллин ранее сообщил РИА Новости, что произошел взрыв в жилом доме на втором этаже. Причина взрыва неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца.
"Есть один погибший, но неизвестно, кто такой", - сообщил собеседник агентства.
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Хорольский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
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