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При взрыве в жилом доме в Приморье погиб человек

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:47

2020-09-13T03:47

2020-09-13T03:57

хорольский район

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморья</a>, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.Глава Хорольского района Алексей Губайдуллин ранее сообщил РИА Новости, что произошел взрыв в жилом доме на втором этаже. Причина взрыва неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца."Есть один погибший, но неизвестно, кто такой", - сообщил собеседник агентства.

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хорольский район

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорольский район, владивосток, приморский край, происшествия