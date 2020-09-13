В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:13 13.09.2020 (обновлено: 09:35 13.09.2020)
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© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюНа месте взрыва в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в жилом доме на втором этаже в селе Вознесенка Хорольского района в Приморье, причина неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца, сообщил РИА Новости глава района Алексей Губайдуллин.
"Произошёл взрыв на втором этаже, пока не знаем, что стало причиной, пока неизвестно. Идет еще разбор завалов, техника работает, спасатели работают", - сказал Губайдуллин.
По его словам, на место ЧП прибыли экстренные службы, руководство района. Жильцов эвакуировали, в доме проживает 23 человека, из них 10 находятся в пункте временного размещения, который развернут в местном доме культуры. Жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в двухэтажном кирпичном доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья произошел взрыв. Информация о ЧП поступила около 5:00 по местному времени (около 22:00 мск субботы), на месте ЧП произошел пожар, его потушили, частично разрушен один подъезд, судьба хозяина пострадавшей квартиры неизвестна.
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