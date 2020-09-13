https://ria.ru/20200913/vzryv-1577154137.html

В жилом доме в Приморье прогремел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме на втором этаже в селе Вознесенка Хорольского района в Приморье, причина неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:13

2020-09-13T03:13

2020-09-13T09:35

хорольский район

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел в жилом доме на втором этаже в селе Вознесенка <a href="http://ria.ru/location_KHorolskijj_rajjon/" target="_blank">Хорольского района</a> в Приморье, причина неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца, сообщил РИА Новости глава района Алексей Губайдуллин.По его словам, на место ЧП прибыли экстренные службы, руководство района. Жильцов эвакуировали, в доме проживает 23 человека, из них 10 находятся в пункте временного размещения, который развернут в местном доме культуры. Жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в двухэтажном кирпичном доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья произошел взрыв. Информация о ЧП поступила около 5:00 по местному времени (около 22:00 мск субботы), на месте ЧП произошел пожар, его потушили, частично разрушен один подъезд, судьба хозяина пострадавшей квартиры неизвестна.

https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069802.html

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хорольский район

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорольский район, владивосток, приморский край, происшествия