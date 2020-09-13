https://ria.ru/20200913/vybory-1577185256.html
Уйба лидирует на выборах главы Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба лидирует на выборах в республике с 73,55% голосов после обработки 0,62% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:14
2020-09-13T22:14
2020-09-13T22:14
единый день голосования — 2020
владимир уйба
республика коми
сергей пономарев
лдпр
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> лидирует на выборах в республике с 73,55% голосов после обработки 0,62% протоколов, следует из данных ЦИК.По данным комиссии, обработано 0,62% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,55%, Андрей Никитин (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 11,57%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 6,61%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 4,13%.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир уйба, республика коми, сергей пономарев, лдпр, политика