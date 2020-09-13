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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html
"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев
"Единая Россия" выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:08
2020-09-13T21:27
единый день голосования — 2020
дмитрий медведев
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Результаты подведет ЦИК. Но в целом я хочу сказать, что партия выступила успешно", - сказал Медведев на обсуждении предварительных итогов выборов."Уже сейчас мы можем сказать, что единый день голосования состоялся, это первое, второе — что партия "Единая Россия" на основании exit polls, которые проводились по целому ряду субъектов и по различным выборам, показала очень приличный, достойный результат", — заявил Медведев.По его словам, эти предварительные данные на настоящий момент свидетельствуют о том, что "партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательное собрание, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов федерации.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
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дмитрий медведев, единая россия, политика

"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев

21:08 13.09.2020 (обновлено: 21:27 13.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаДмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап"
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Единая Россия" выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Результаты подведет ЦИК. Но в целом я хочу сказать, что партия выступила успешно", - сказал Медведев на обсуждении предварительных итогов выборов.
"Уже сейчас мы можем сказать, что единый день голосования состоялся, это первое, второе — что партия "Единая Россия" на основании exit polls, которые проводились по целому ряду субъектов и по различным выборам, показала очень приличный, достойный результат", — заявил Медведев.
По его словам, эти предварительные данные на настоящий момент свидетельствуют о том, что "партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательное собрание, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов федерации.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:08Единый день голосования — 2020
Единый день голосования в РоссииЕдиный день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
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Единый день голосования — 2020Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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