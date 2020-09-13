https://ria.ru/20200913/vybory-1577182877.html

"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев

"Единая Россия" выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:08

2020-09-13T21:08

2020-09-13T21:27

единый день голосования — 2020

дмитрий медведев

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" выступила успешно на выборах в единый день голосования, заявил председатель партии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Результаты подведет ЦИК. Но в целом я хочу сказать, что партия выступила успешно", - сказал Медведев на обсуждении предварительных итогов выборов."Уже сейчас мы можем сказать, что единый день голосования состоялся, это первое, второе — что партия "Единая Россия" на основании exit polls, которые проводились по целому ряду субъектов и по различным выборам, показала очень приличный, достойный результат", — заявил Медведев.По его словам, эти предварительные данные на настоящий момент свидетельствуют о том, что "партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательное собрание, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов федерации.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, политика