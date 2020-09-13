https://ria.ru/20200913/vybory-1577161538.html

ЦИК определил регион с самой высокой явкой на выборах местного парламента

Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов РФ - в Белгородской области, где выбирают депутатов областной думы, она составляет 40,31%, самая низкая -... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:33

2020-09-13T11:33

2020-09-13T11:33

единый день голосования — 2020

цик рф

белгородская область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов РФ - в <a href="https://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast" target="_blank">Белгородской области</a>, где выбирают депутатов областной думы, она составляет 40,31%, самая низкая - на выборах депутатов Костромской областной думы – 16,11%, свидетельствуют данные <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">ЦИК</a>.По данным ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 40,31%, на выборах депутатов заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа – 34,88%, на выборах депутатов Воронежской областной думы – 29,69%.Явка на выборах депутатов Магаданской областной думы составляет 26,7%, заксобрания Калужской области – 22,88%, депутатов Рязанской областной думы – 20,51%, депутатов Курганской областной думы – 18,67%, депутатов заксобрания Челябинской области – 18,02%, депутатов заксобрания Новосибирской области – 16,93%.Самые низкие показатели явки зафиксированы на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми (16,89%) и депутатов Костромской областной думы (16,11%).В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html

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белгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, белгородская область, политика