https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html

ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов

Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там она составляет 66,87%, самая низкая - на выборах губернатора Костромской... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:24

2020-09-13T11:24

2020-09-13T11:28

единый день голосования — 2020

цик рф

еврейская автономная область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast" target="_blank">Еврейской автономной области</a>, там она составляет 66,87%, самая низкая - на выборах губернатора Костромской области, там пока проголосовали лишь 16,12% жителей, свидетельствуют данные <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">ЦИК</a>.По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали уже 66,87% жителей, при этом участки в регионе закроются в 13.00 мск. На выборах главы Татарстана явка составляет 54,10%, там голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00 мск. На выборах главы администрации Тамбовской области явка составляет 49,45%.Явка на выборах губернатора Краснодарского края составляет 46,28%, на выборах губернатора Пензенской области - 41,18%, на выборах главы Чувашии - 35,83%.На выборах губернатора Камчатского края, где избирательные участки закрылись в 11.00 мск, явка составляет 34,46%.Явка на выборах губернатора Севастополя составляет 33,87%, на выборах губернатора Брянской области - 31,23%, на выборах губернатора Ленобласти - 28,39%, на выборах губернатора Ростовской области - 26,03%, на выборах губернатора Пермского края - 24,49%, на выборах губернатора Калужской области - 22,82%.Явка на выборах губернатора Иркутской области, где избирательные участки закроются в 15.00 мск, составляет 20,30%.Самую низкую явку ЦИК РФ фиксирует на выборах главы Коми (16,92%), губернатора Архангельской области (16,83%), губернатора Смоленской области (16,13%) и губернатора Костромской области (16,12%).В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577160977.html

https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1577159715.html

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еврейская автономная область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, еврейская автономная область, политика