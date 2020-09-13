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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов
Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там она составляет 66,87%, самая низкая - на выборах губернатора Костромской... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:24
2020-09-13T11:28
единый день голосования — 2020
цик рф
еврейская автономная область
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast" target="_blank">Еврейской автономной области</a>, там она составляет 66,87%, самая низкая - на выборах губернатора Костромской области, там пока проголосовали лишь 16,12% жителей, свидетельствуют данные <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF" target="_blank">ЦИК</a>.По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали уже 66,87% жителей, при этом участки в регионе закроются в 13.00 мск. На выборах главы Татарстана явка составляет 54,10%, там голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00 мск. На выборах главы администрации Тамбовской области явка составляет 49,45%.Явка на выборах губернатора Краснодарского края составляет 46,28%, на выборах губернатора Пензенской области - 41,18%, на выборах главы Чувашии - 35,83%.На выборах губернатора Камчатского края, где избирательные участки закрылись в 11.00 мск, явка составляет 34,46%.Явка на выборах губернатора Севастополя составляет 33,87%, на выборах губернатора Брянской области - 31,23%, на выборах губернатора Ленобласти - 28,39%, на выборах губернатора Ростовской области - 26,03%, на выборах губернатора Пермского края - 24,49%, на выборах губернатора Калужской области - 22,82%.Явка на выборах губернатора Иркутской области, где избирательные участки закроются в 15.00 мск, составляет 20,30%.Самую низкую явку ЦИК РФ фиксирует на выборах главы Коми (16,92%), губернатора Архангельской области (16,83%), губернатора Смоленской области (16,13%) и губернатора Костромской области (16,12%).В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577160977.html
https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1577159715.html
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цик рф, еврейская автономная область, политика

ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов

11:24 13.09.2020 (обновлено: 11:28 13.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там она составляет 66,87%, самая низкая - на выборах губернатора Костромской области, там пока проголосовали лишь 16,12% жителей, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали уже 66,87% жителей, при этом участки в регионе закроются в 13.00 мск. На выборах главы Татарстана явка составляет 54,10%, там голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00 мск. На выборах главы администрации Тамбовской области явка составляет 49,45%.
Явка на выборах губернатора Краснодарского края составляет 46,28%, на выборах губернатора Пензенской области - 41,18%, на выборах главы Чувашии - 35,83%.
На выборах губернатора Камчатского края, где избирательные участки закрылись в 11.00 мск, явка составляет 34,46%.
Избиратели голосуют в единый день голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 11:16Единый день голосования — 2020
ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
Явка на выборах губернатора Севастополя составляет 33,87%, на выборах губернатора Брянской области - 31,23%, на выборах губернатора Ленобласти - 28,39%, на выборах губернатора Ростовской области - 26,03%, на выборах губернатора Пермского края - 24,49%, на выборах губернатора Калужской области - 22,82%.
Явка на выборах губернатора Иркутской области, где избирательные участки закроются в 15.00 мск, составляет 20,30%.
Самую низкую явку ЦИК РФ фиксирует на выборах главы Коми (16,92%), губернатора Архангельской области (16,83%), губернатора Смоленской области (16,13%) и губернатора Костромской области (16,12%).
Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 10:29Единый день голосования — 2020
Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
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Единый день голосования — 2020ЦИК РФЕврейская автономная областьПолитика
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