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Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
Совет депутатов Ненецкого автономного округа на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T00:16
2020-09-13T07:22
единый день голосования в россии
ненецкий автономный округ
александр гуцан
александр цыбульский
архангельск
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Совет депутатов <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецкого автономного округа</a> на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур.Как сообщается на сайте совета, заседание начнется в 10.00 мск в актовом зале администрации округа. В повестке первым стоит вопрос об избрании губернатора Ненецкого автономного округа. Докладчиком выступит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gucan/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гуцан</a>.Главу исполнительной власти Ненецкого округа избирают депутаты окружного парламента из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. 26 августа глава государства внес на рассмотрение заксобрания Ненецкого округа три кандидатуры: врио главы НАО <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Бездудного</a> (Единая Россия), депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) и главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева (партия "Родина").Второго апреля президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку прежнего главы округа <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Цыбульского</a> и назначил его врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> вместо досрочно подавшего в отставку <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Орлова</a>. В тот же день президент назначил врио губернатора НАО Бездудного, который до этого занимал должность заместителя главы региона.В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в уставе НАО.
https://ria.ru/20200912/vybory-1577139456.html
https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html
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единый день голосования в россии, ненецкий автономный округ, александр гуцан, александр цыбульский, архангельск, общество

Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета

00:16 13.09.2020 (обновлено: 07:22 13.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске
Женщина голосует на выборах губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Совет депутатов Ненецкого автономного округа на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур.
Как сообщается на сайте совета, заседание начнется в 10.00 мск в актовом зале администрации округа. В повестке первым стоит вопрос об избрании губернатора Ненецкого автономного округа. Докладчиком выступит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 16:01Единый день голосования — 2020
Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах
Главу исполнительной власти Ненецкого округа избирают депутаты окружного парламента из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. 26 августа глава государства внес на рассмотрение заксобрания Ненецкого округа три кандидатуры: врио главы НАО Юрия Бездудного (Единая Россия), депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) и главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева (партия "Родина").
Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего главы округа Александра Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо досрочно подавшего в отставку Игоря Орлова. В тот же день президент назначил врио губернатора НАО Бездудного, который до этого занимал должность заместителя главы региона.
В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в уставе НАО.
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 20:25Единый день голосования — 2020
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%
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Единый день голосования в РоссииНенецкий автономный округАлександр ГуцанАлександр ЦыбульскийАрхангельскОбщество
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