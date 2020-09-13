https://ria.ru/20200913/vybory-1577152959.html

Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета

Совет депутатов Ненецкого автономного округа на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:16

2020-09-13T00:16

2020-09-13T07:22

единый день голосования в россии

ненецкий автономный округ

александр гуцан

александр цыбульский

архангельск

общество

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Совет депутатов <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецкого автономного округа</a> на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур.Как сообщается на сайте совета, заседание начнется в 10.00 мск в актовом зале администрации округа. В повестке первым стоит вопрос об избрании губернатора Ненецкого автономного округа. Докладчиком выступит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gucan/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гуцан</a>.Главу исполнительной власти Ненецкого округа избирают депутаты окружного парламента из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. 26 августа глава государства внес на рассмотрение заксобрания Ненецкого округа три кандидатуры: врио главы НАО <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Бездудного</a> (Единая Россия), депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) и главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева (партия "Родина").Второго апреля президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку прежнего главы округа <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Цыбульского</a> и назначил его врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> вместо досрочно подавшего в отставку <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Орлова</a>. В тот же день президент назначил врио губернатора НАО Бездудного, который до этого занимал должность заместителя главы региона.В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в уставе НАО.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577139456.html

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

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ненецкий автономный округ

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, ненецкий автономный округ, александр гуцан, александр цыбульский, архангельск, общество