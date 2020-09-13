https://ria.ru/20200913/volna-1577166684.html

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, сообщило австрийское агентство печати APA. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:12

2020-09-13T14:12

2020-09-13T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

себастьян курц

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, сообщило австрийское агентство печати <a href="https://apa.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">APA</a>.Курц призвал население принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты, носить средства маски и соблюдать дистанцию.Канцлер, по его словам, ожидает, что следующее лето в Австрии будет "в основном нормальным", однако осень и зима могут быть сложными.В пятницу Курц сообщил, что власти Австрии с понедельника ужесточат меры для борьбы с распространением коронавируса из-за продолжающегося роста количества новых инфицированных. Так, ужесточается режим ношения масок. Теперь прикрывать нос и рот снова необходимо почти во всех общественных местах. Ужесточение мер затронет и мероприятия. В мероприятиях без зрительских мест смогут принимать участие максимум 50 человек в помещении и 100 — на открытом воздухе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577140279.html

STeaM Project Band Ой, можете даже не говорить, и так знаем. В России 20 сентября начнётся. 23

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австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире