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Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, сообщило австрийское агентство печати APA. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:12
2020-09-13T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, сообщило австрийское агентство печати <a href="https://apa.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">APA</a>.Курц призвал население принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты, носить средства маски и соблюдать дистанцию.Канцлер, по его словам, ожидает, что следующее лето в Австрии будет "в основном нормальным", однако осень и зима могут быть сложными.В пятницу Курц сообщил, что власти Австрии с понедельника ужесточат меры для борьбы с распространением коронавируса из-за продолжающегося роста количества новых инфицированных. Так, ужесточается режим ношения масок. Теперь прикрывать нос и рот снова необходимо почти во всех общественных местах. Ужесточение мер затронет и мероприятия. В мероприятиях без зрительских мест смогут принимать участие максимум 50 человек в помещении и 100 — на открытом воздухе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577140279.html
Ой, можете даже не говорить, и так знаем. В России 20 сентября начнётся.
23
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австрия
РИА Новости
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коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

14:12 13.09.2020 (обновлено: 18:56 13.09.2020)
27508
© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в Вене
Мужчина в медицинской маске в Вене - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Филипп Брем
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, сообщило австрийское агентство печати APA.

"Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день".

Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Себастьян Курц
Курц призвал население принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты, носить средства маски и соблюдать дистанцию.
Канцлер, по его словам, ожидает, что следующее лето в Австрии будет "в основном нормальным", однако осень и зима могут быть сложными.
В пятницу Курц сообщил, что власти Австрии с понедельника ужесточат меры для борьбы с распространением коронавируса из-за продолжающегося роста количества новых инфицированных. Так, ужесточается режим ношения масок. Теперь прикрывать нос и рот снова необходимо почти во всех общественных местах. Ужесточение мер затронет и мероприятия. В мероприятиях без зрительских мест смогут принимать участие максимум 50 человек в помещении и 100 — на открытом воздухе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Ой, можете даже не говорить, и так знаем. В России 20 сентября начнётся.
13 сентября, 14:13
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912227
Ждите качественной вакцыны.
13 сентября, 14:14
ДНДенис Неклапша
310017
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