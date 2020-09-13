Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/voda-1577174844.html
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Москва пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в Крым, заявило представительство президента Украины в Автономной Республике... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:34
2020-09-13T22:09
россия
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576617497_0:172:3072:1900_1400x0_80_0_0_a84e0df183ac7b3c54443e38cf6c1665.jpg
<strong>КИЕВ, 13 сен — РИА Новости.</strong> Москва пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a>, заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.Ранее официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями."Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант", — написало представительство на <a href="https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В ведомстве, опираясь на международное гуманитарное право, сообщили, что "государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем"."Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода", — пояснили в представительстве.Таким образом, "прямым обязательством" России, как утверждает ведомство, является "обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами"."Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — резюмировали в представительстве президента.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили.
https://ria.ru/20200913/ukraina-1577141684.html
https://ria.ru/20200913/krym-1577163064.html
https://ria.ru/20200913/blokirovka-1577161058.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576617497_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_968bf8f49497b666523e8fa81500cbca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика крым, украина, в мире

В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду

17:34 13.09.2020 (обновлено: 22:09 13.09.2020)
0
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Москва пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в Крым, заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.
Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 08:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант", — написало представительство на Facebook.
В ведомстве, опираясь на международное гуманитарное право, сообщили, что "государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем".
"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода", — пояснили в представительстве.
Таким образом, "прямым обязательством" России, как утверждает ведомство, является "обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами".
Открытие мемориального комплекса Малахов курган после реконструкции - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 12:25
Крымские татары готовы рассказать в ПАСЕ правду о жизни на полуострове
"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — резюмировали в представительстве президента.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили.
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 11:19
"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
000000
Обсудить 0
РоссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала