https://ria.ru/20200913/voda-1577174844.html

В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду

Москва пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в Крым, заявило представительство президента Украины в Автономной Республике... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:34

2020-09-13T17:34

2020-09-13T22:09

россия

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украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 13 сен — РИА Новости.</strong> Москва пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a>, заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.Ранее официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями."Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант", — написало представительство на <a href="https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В ведомстве, опираясь на международное гуманитарное право, сообщили, что "государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем"."Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода", — пояснили в представительстве.Таким образом, "прямым обязательством" России, как утверждает ведомство, является "обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами"."Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — резюмировали в представительстве президента.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили.

https://ria.ru/20200913/ukraina-1577141684.html

https://ria.ru/20200913/krym-1577163064.html

https://ria.ru/20200913/blokirovka-1577161058.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, украина, в мире