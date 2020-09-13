https://ria.ru/20200913/velikobritaniya-1577172695.html
В Британии рассказали об опасности российской ракеты "Буревестник"
Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник"... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:48
2020-09-13T16:48
2020-09-13T21:12
россия
владимир путин
великобритания
новая зеландия
канада
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152492/55/1524925539_9:0:1913:1071_1400x0_80_0_0_07f4b2027a44e4972e99aaef48845471.png
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости</strong>. Глава военной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sunday Telegraph</a>."Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", — заявил Хокенхалл на брифинге для СМИ в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a>. — Прим ред.).По информации издания, Хокенхалл подчеркнул, что благодаря ракетному двигателю у российской ракеты "практически неограниченное время пребывания в ожидании".Сообщается также, что глава военной разведки Британии отметил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств."Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", — считает Хокенхалл.Российское гиперзвуковое оружиеВ 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Часть их уже поставили на вооружение. С декабря 2019-го заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
https://ria.ru/20200731/1575185438.html
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html
Владислав Петрович
Все правильно не виданных, потому что их нет, вот и невидимые.
440
Алексей Веселин
Осталось создать действующий образец Буревестника.
402
108
россия
великобритания
новая зеландия
канада
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/55/1524925539_485:0:1913:1071_1400x0_80_0_0_5ea3ce17b34314d27d67794b149792b9.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, великобритания, новая зеландия, канада, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости
. Глава военной разведки Великобритании
Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph
.
"Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", — заявил Хокенхалл на брифинге для СМИ в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки США
, Великобритании, Канады
, Австралии
, Новой Зеландии
. — Прим ред.).
По информации издания, Хокенхалл подчеркнул, что благодаря ракетному двигателю у российской ракеты "практически неограниченное время пребывания в ожидании".
Сообщается также, что глава военной разведки Британии отметил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств.
"Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", — считает Хокенхалл.
Российское гиперзвуковое оружие
В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Часть их уже поставили на вооружение.
С декабря 2019-го заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".