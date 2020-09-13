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В Британии рассказали об опасности российской ракеты "Буревестник"
Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник"... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:48
2020-09-13T21:12
россия
владимир путин
великобритания
новая зеландия
канада
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости</strong>. Глава военной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sunday Telegraph</a>."Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", — заявил Хокенхалл на брифинге для СМИ в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a>. — Прим ред.).По информации издания, Хокенхалл подчеркнул, что благодаря ракетному двигателю у российской ракеты "практически неограниченное время пребывания в ожидании".Сообщается также, что глава военной разведки Британии отметил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств."Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", — считает Хокенхалл.Российское гиперзвуковое оружиеВ 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Часть их уже поставили на вооружение. С декабря 2019-го заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
https://ria.ru/20200731/1575185438.html
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html
Все правильно не виданных, потому что их нет, вот и невидимые.
440
Осталось создать действующий образец Буревестника.
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россия
великобритания
новая зеландия
канада
сша
РИА Новости
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россия, владимир путин, великобритания, новая зеландия, канада, сша, безопасность, в мире

В Британии рассказали об опасности российской ракеты "Буревестник"

16:48 13.09.2020 (обновлено: 21:12 13.09.2020)
114971
© РИА Новости / Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
"Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", — заявил Хокенхалл на брифинге для СМИ в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии. — Прим ред.).
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По информации издания, Хокенхалл подчеркнул, что благодаря ракетному двигателю у российской ракеты "практически неограниченное время пребывания в ожидании".
Сообщается также, что глава военной разведки Британии отметил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств.
"Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", — считает Хокенхалл.

Российское гиперзвуковое оружие

В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Часть их уже поставили на вооружение.
С декабря 2019-го заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
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127387124758
Обсудить 108
РоссияВладимир ПутинВеликобританияНовая ЗеландияКанадаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Все правильно не виданных, потому что их нет, вот и невидимые.
13 сентября, 17:23
Владислав ПетровичВладислав Петрович
8712507329
Осталось создать действующий образец Буревестника.
13 сентября, 17:37
Алексей ВеселинАлексей Веселин
7627435287
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