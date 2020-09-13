https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577171282.html

Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область

Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область утром 13 сентября, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:06

2020-09-13T16:06

2020-09-13T16:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

глеб никитин

здоровье - общество

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости.</strong> Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a> утром 13 сентября, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранений региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, вакцинация начнется уже в понедельник. В первую очередь прививки получат медработники, которые не переболели COVID-19 и не имеют иммунитета. Вакцинация проводится в добровольном порядке."Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям", - добавил Никитин.Всего в Нижегородской области выявлены 29 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 398 человек, 520 пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество