https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577171282.html
Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область
Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область утром 13 сентября, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:06
2020-09-13T16:06
2020-09-13T16:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости.</strong> Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a> утром 13 сентября, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранений региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, вакцинация начнется уже в понедельник. В первую очередь прививки получат медработники, которые не переболели COVID-19 и не имеют иммунитета. Вакцинация проводится в добровольном порядке."Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям", - добавил Никитин.Всего в Нижегородской области выявлены 29 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 398 человек, 520 пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости.
Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область
утром 13 сентября, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранений региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, вакцинация начнется уже в понедельник. В первую очередь прививки получат медработники, которые не переболели COVID-19 и не имеют иммунитета. Вакцинация проводится в добровольном порядке.
"Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям", - добавил Никитин.
Всего в Нижегородской области выявлены 29 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 398 человек, 520 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф