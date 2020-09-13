https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577170034.html

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 50 стран

Россия обсуждает с 50 странами поставки вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T15:44

2020-09-13T15:44

2020-09-13T16:35

нии им. гамалеи

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

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<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. </strong>Россия обсуждает с 50 странами поставки <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины от коронавируса</a>, разработанной Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в эфире Первого канала <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a> глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Он отметил, что пока <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> может произвести "только определенное количество" препарата, поэтому количество государств, с которыми взаимодействует <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>, ограничено."Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись", — сказал он.Дмитриев добавил, что во многих государствах начинаются клинические испытания российской вакцины. Она может получить одобрение регуляторов уже в октябре или ноябре.Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V", ее производство уже началось.На этой неделе первую партию препарата выпустили в гражданский оборот, а также началась третья фаза клинических исследований. Как заявлял глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, уже набрано более 30 тысяч добровольцев. Для наблюдения за ними разработан новый формат, в том числе мобильное приложение, которое позволит установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

Козьма ПРУТКОВ. Ну так и не удивительно, англичане с американцами ей такую рекламу сделали. Почти все страны уже давно поняли, что англосаксы постоянно врут, и на самом деле всё наоборот от того, что они говорят. 176

Vlad Ivanov Подождите ещё немного. И все скептики сдуются! Россия, конечно, имеет трудности, но она НЕ ВРЁТ и НЕ ГАДИТ. А вот вакцина, российская, первая, лучшая, и без побочки! 140

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество