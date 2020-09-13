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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577170034.html
Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 50 стран
Россия обсуждает с 50 странами поставки вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:44
2020-09-13T16:35
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
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<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. </strong>Россия обсуждает с 50 странами поставки <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины от коронавируса</a>, разработанной Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в эфире Первого канала <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a> глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Он отметил, что пока <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> может произвести "только определенное количество" препарата, поэтому количество государств, с которыми взаимодействует <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>, ограничено."Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись", — сказал он.Дмитриев добавил, что во многих государствах начинаются клинические испытания российской вакцины. Она может получить одобрение регуляторов уже в октябре или ноябре.Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V", ее производство уже началось.На этой неделе первую партию препарата выпустили в гражданский оборот, а также началась третья фаза клинических исследований. Как заявлял глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, уже набрано более 30 тысяч добровольцев. Для наблюдения за ними разработан новый формат, в том числе мобильное приложение, которое позволит установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
Ну так и не удивительно, англичане с американцами ей такую рекламу сделали. Почти все страны уже давно поняли, что англосаксы постоянно врут, и на самом деле всё наоборот от того, что они говорят.
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Подождите ещё немного. И все скептики сдуются! Россия, конечно, имеет трудности, но она НЕ ВРЁТ и НЕ ГАДИТ. А вот вакцина, российская, первая, лучшая, и без побочки!
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нии им. гамалеи, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 50 стран

15:44 13.09.2020 (обновлено: 16:35 13.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. Россия обсуждает с 50 странами поставки вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в эфире Первого канала рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что пока Россия может произвести "только определенное количество" препарата, поэтому количество государств, с которыми взаимодействует РФПИ, ограничено.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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"Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись", — сказал он.
Дмитриев добавил, что во многих государствах начинаются клинические испытания российской вакцины. Она может получить одобрение регуляторов уже в октябре или ноябре.
"Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с Россией", — пояснил он.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V", ее производство уже началось.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 07:08Распространение нового коронавируса
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На этой неделе первую партию препарата выпустили в гражданский оборот, а также началась третья фаза клинических исследований. Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, уже набрано более 30 тысяч добровольцев. Для наблюдения за ними разработан новый формат, в том числе мобильное приложение, которое позволит установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.
Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
4753440217
Обсудить 63
Распространение нового коронавирусаНИИ им. ГамалеиВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ну так и не удивительно, англичане с американцами ей такую рекламу сделали. Почти все страны уже давно поняли, что англосаксы постоянно врут, и на самом деле всё наоборот от того, что они говорят.
13 сентября, 15:53
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
1313-10115
Подождите ещё немного. И все скептики сдуются! Россия, конечно, имеет трудности, но она НЕ ВРЁТ и НЕ ГАДИТ. А вот вакцина, российская, первая, лучшая, и без побочки!
13 сентября, 16:16
Vlad IvanovVlad Ivanov
109800023
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