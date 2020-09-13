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Китай признал США главной угрозой мировому порядку
В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь, сообщило Синьхуа. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:09
2020-09-13T16:52
минобороны китая
у цянь
министерство обороны сша
китай
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Китая</a> <a href="http://ria.ru/person_U_Cjan/" target="_blank" data-auto="true">У Цянь</a>, сообщило <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a>.Так чиновник прокомментировал доклад <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> конгрессу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о военных разработках и целях <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Он напомнил, что за последние 20 лет Соединенные Штаты незаконно развязали войны в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Агрессивные действия Вашингтона стали причиной гибели свыше 800 тысяч человек, десятки миллионов вынуждены были стать беженцами, подчеркнул Цянь.Пресс-секретарь оборонного ведомства Китая назвал доклад Пентагона очередным доказательством того, что в Вашингтоне хотят очернить Пекин и вооруженные силы страны. Он призвал США объективно и рационально относиться к национальной обороне Китая и перестать делать ложные заявления. Цянь также выступил за здоровое развитие двусторонних военных отношений. В начале сентября <a href="https://ria.ru/tag_Pentagon" target="_blank">Пентагон</a> в ежегодном докладе конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение десяти лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания.
https://ria.ru/20200913/ssha-1577153929.html
Китай абсолютно прав!
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и правильно считают...
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китай
сша
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минобороны китая, у цянь, министерство обороны сша, китай, сша, безопасность, в мире

Китай признал США главной угрозой мировому порядку

16:09 13.09.2020 (обновлено: 16:52 13.09.2020)
14748
© AP Photo / Ng Han Guan, FileМужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь, сообщило Синьхуа.
Так чиновник прокомментировал доклад Пентагона конгрессу США о военных разработках и целях Китая.

"Многолетний опыт показывает, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире", — сказал Цянь.

Он напомнил, что за последние 20 лет Соединенные Штаты незаконно развязали войны в Ираке, Сирии и Ливии. Агрессивные действия Вашингтона стали причиной гибели свыше 800 тысяч человек, десятки миллионов вынуждены были стать беженцами, подчеркнул Цянь.
Пресс-секретарь оборонного ведомства Китая назвал доклад Пентагона очередным доказательством того, что в Вашингтоне хотят очернить Пекин и вооруженные силы страны. Он призвал США объективно и рационально относиться к национальной обороне Китая и перестать делать ложные заявления. Цянь также выступил за здоровое развитие двусторонних военных отношений.
В начале сентября Пентагон в ежегодном докладе конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение десяти лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания.
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11422093521
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Минобороны КитаяУ ЦяньМинистерство обороны СШАКитайСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Китай абсолютно прав!
13 сентября, 16:13
rralf4002
24301015
и правильно считают...
13 сентября, 16:14
юра паневюра панев
10400004
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