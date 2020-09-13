https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html

Китай признал США главной угрозой мировому порядку

В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь, сообщило Синьхуа. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:09

2020-09-13T16:09

2020-09-13T16:52

минобороны китая

у цянь

министерство обороны сша

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Китая</a> <a href="http://ria.ru/person_U_Cjan/" target="_blank" data-auto="true">У Цянь</a>, сообщило <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Синьхуа</a>.Так чиновник прокомментировал доклад <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> конгрессу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о военных разработках и целях <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Он напомнил, что за последние 20 лет Соединенные Штаты незаконно развязали войны в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Агрессивные действия Вашингтона стали причиной гибели свыше 800 тысяч человек, десятки миллионов вынуждены были стать беженцами, подчеркнул Цянь.Пресс-секретарь оборонного ведомства Китая назвал доклад Пентагона очередным доказательством того, что в Вашингтоне хотят очернить Пекин и вооруженные силы страны. Он призвал США объективно и рационально относиться к национальной обороне Китая и перестать делать ложные заявления. Цянь также выступил за здоровое развитие двусторонних военных отношений. В начале сентября <a href="https://ria.ru/tag_Pentagon" target="_blank">Пентагон</a> в ежегодном докладе конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение десяти лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания.

https://ria.ru/20200913/ssha-1577153929.html

ralf4002 Китай абсолютно прав! 250

юра панев и правильно считают... 108

37

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны китая, у цянь, министерство обороны сша, китай, сша, безопасность, в мире