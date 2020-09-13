https://ria.ru/20200913/uchitelnitsa-1577098299.html

Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Зрители британской версии интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" пришли в ужас после того, как учительница по естествознанию Пэт Лукас из... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:18

2020-09-13T04:18

2020-09-13T04:18

культура

новости культуры

шоу-бизнес

джереми кларксон

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Зрители британской версии интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" пришли в ужас после того, как учительница по естествознанию Пэт Лукас из Линкольна не ответила на элементарный вопрос школьной программы, <a href="https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/who-wants-millionaire-fans-horrified-22657658" target="_blank">сообщает</a> Mirror. Задание, озвученное ведущим Джереми Кларксоном, было сформулировано следующим образом: "Череп и скрещенные кости — это предупреждающий символ, который конкретно указывает на то, что это вещество: А) Токсично; B) Вызывает коррозию; С) Опасно для окружающей среды; D) Легко воспламеняется"? "Могу я взять подсказку 50:50, пожалуйста", — почти сразу попросила Пэт Лукас. Кларксон согласился, после чего компьютер оставил только два ответа А и С. "Что ж, вы как учитель естествознания, могли без проблем выбрать правильный ответ. Но, боюсь, вы этого не сделали, — сообщил ей плохую новость Джереми Кларксон. — Вы только что потеряли тысячу фунтов стерлингов. Мне очень жаль. Но, надеюсь, что вы хорошо провели время в этом кресле". По информации издания, после того, как Пэт Лукас с треском провалилась практически в самом начале шоу, в твиттере пользователи начали возмущаться: "Это чудо, что она работала учителем естественных наук и при этом не знала, что черный череп на желтом фоне означает "токсичность", — заявил один из зрителей; "Как учитель естественных наук мог ответить на это неправильно?" — присоединился к обсуждению другой; "Надевай пальто, дорогая. Ты идешь домой", — заключил третий.

https://ria.ru/20200822/igra-1576095915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, джереми кларксон