Псковские соединения ВДВ примут участие в учениях в Белоруссии
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск на учениях
Военнослужащие воздушно-десантных войск на учениях. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство - 2020", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - говорится в сообщении.
Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.
Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.
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После завершения учений российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.
Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство – 2020" пройдут под Брестом во второй половине сентября, их участниками будут до 1,5 тысячи военнослужащих.
Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.