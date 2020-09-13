https://ria.ru/20200913/ucheniya-1577166488.html

Псковские соединения ВДВ примут участие в учениях в Белоруссии

Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство -... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:07

2020-09-13T14:07

2020-09-13T14:07

россия

славянское братство

воздушно-десантные войска россии

белоруссия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Подразделения Псковского гвардейского соединения <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a> примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "<a href="https://ria.ru/event_Slavjanskoe_bratstvo" target="_blank">Славянское братство - 2020</a>", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ."В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - говорится в сообщении.Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.После завершения учений российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> сообщало, что плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство – 2020" пройдут под <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Брестом</a> во второй половине сентября, их участниками будут до 1,5 тысячи военнослужащих.Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.

https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html

https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, славянское братство, воздушно-десантные войска россии, белоруссия, безопасность