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Псковские соединения ВДВ примут участие в учениях в Белоруссии
Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство -... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:07
2020-09-13T14:07
россия
славянское братство
воздушно-десантные войска россии
белоруссия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Подразделения Псковского гвардейского соединения <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a> примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "<a href="https://ria.ru/event_Slavjanskoe_bratstvo" target="_blank">Славянское братство - 2020</a>", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ."В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - говорится в сообщении.Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.После завершения учений российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> сообщало, что плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство – 2020" пройдут под <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Брестом</a> во второй половине сентября, их участниками будут до 1,5 тысячи военнослужащих.Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.
https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html
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россия, славянское братство, воздушно-десантные войска россии, белоруссия, безопасность

Псковские соединения ВДВ примут участие в учениях в Белоруссии

14:07 13.09.2020
14492
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск на учениях
Военнослужащие воздушно-десантных войск на учениях - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащие воздушно-десантных войск на учениях. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство - 2020", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - говорится в сообщении.
Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.
Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.
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Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство – 2020" пройдут под Брестом во второй половине сентября, их участниками будут до 1,5 тысячи военнослужащих.
Однако правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
Учения "Славянское братство" проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2019 году они проходили в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.
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РоссияСлавянское братствоВоздушно-десантные войска РоссииБелоруссияБезопасность
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