https://ria.ru/20200913/tramp-1577173601.html

Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:06

2020-09-13T17:06

2020-09-13T17:06

дональд трамп

калифорния

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> злоумышленнику."Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1305135839559651329" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.Ранее сообщалось, что неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.

https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html

ИВЗ ГОР Гражданская война набирает обороты - США нарвались на свои собственные пиар-технологии))) 25

max parus В данном случае все зависит от закона и суда, а не от Трампа. 12

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калифорния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, калифорния, сша, в мире