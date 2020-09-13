https://ria.ru/20200913/tramp-1577173601.html
Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:06
2020-09-13T17:06
2020-09-13T17:06
дональд трамп
калифорния
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> злоумышленнику."Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1305135839559651329" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.Ранее сообщалось, что неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.
https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html
ИВЗ ГОР
Гражданская война набирает обороты - США нарвались на свои собственные пиар-технологии)))
25
max parus
В данном случае все зависит от закона и суда, а не от Трампа.
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калифорния
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, калифорния, сша, в мире