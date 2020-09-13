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Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:06
2020-09-13T17:06
дональд трамп
калифорния
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> злоумышленнику."Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1305135839559651329" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.Ранее сообщалось, что неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.
https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html
Гражданская война набирает обороты - США нарвались на свои собственные пиар-технологии)))
25
В данном случае все зависит от закона и суда, а не от Трампа.
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калифорния
сша
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дональд трамп, калифорния, сша, в мире

Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии

17:06 13.09.2020
7988
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику.
"Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.
Ранее сообщалось, что неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.
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Обсудить 7
Дональд ТрампКалифорнияСШАВ мире
Популярные комментарии
Гражданская война набирает обороты - США нарвались на свои собственные пиар-технологии)))
13 сентября, 17:17
ИВЗ ГОРИВЗ ГОР
2121001
В данном случае все зависит от закона и суда, а не от Трампа.
13 сентября, 17:08
max parusmax parus
111018
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