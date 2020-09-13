Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСветлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, сообщила в воскресенье экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.
Ранее по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан КС по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы - после выборов она выехала в Литву в целях безопасности.
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"Координационный совет, несмотря на то, что он … был обезглавлен, продолжает свою работу. И сейчас решения о дальнейшей работе будут приниматься узким составом членов Координационного совета. Он не пропадет, он остается главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми на данный момент", - рассказала Тихановская, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.