https://ria.ru/20200913/tikhanovskaya-1577183472.html

Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:27

2020-09-13T21:27

2020-09-13T21:27

протесты в белоруссии

светлана тихановская

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, сообщила в воскресенье экс-кандидат на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.Ранее по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан КС по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы - после выборов она выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности."Координационный совет, несмотря на то, что он … был обезглавлен, продолжает свою работу. И сейчас решения о дальнейшей работе будут приниматься узким составом членов Координационного совета. Он не пропадет, он остается главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми на данный момент", - рассказала Тихановская, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576937118.html

Алексей Смирнов узким составом - это она сама с собой, будет решения принимать?))) 24

Иван Широн Естественно. Если члены совета просто массовка и ничего не решают, хоть никого не останется будут решения дальше приниматься. Деньги получили и дальше будут поступать ежемесячно, значит и совет дальше будет работать. 17

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире