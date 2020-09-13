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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/tikhanovskaya-1577183472.html
Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:27
2020-09-13T21:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, сообщила в воскресенье экс-кандидат на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.Ранее по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан КС по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы - после выборов она выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности."Координационный совет, несмотря на то, что он … был обезглавлен, продолжает свою работу. И сейчас решения о дальнейшей работе будут приниматься узким составом членов Координационного совета. Он не пропадет, он остается главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми на данный момент", - рассказала Тихановская, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576937118.html
узким составом - это она сама с собой, будет решения принимать?)))
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Естественно. Если члены совета просто массовка и ничего не решают, хоть никого не останется будут решения дальше приниматься. Деньги получили и дальше будут поступать ежемесячно, значит и совет дальше будет работать.
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белоруссия
литва
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светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом

21:27 13.09.2020
1448
© Sputnik / Виктор ТолочкоСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в условиях отсутствия полноценного президиума будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, сообщила в воскресенье экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.
Ранее по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан КС по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы - после выборов она выехала в Литву в целях безопасности.
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"Координационный совет, несмотря на то, что он … был обезглавлен, продолжает свою работу. И сейчас решения о дальнейшей работе будут приниматься узким составом членов Координационного совета. Он не пропадет, он остается главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми на данный момент", - рассказала Тихановская, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 14:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко не будет разговаривать с координационным советом оппозиции
116900830
Обсудить 18
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
узким составом - это она сама с собой, будет решения принимать?)))
13 сентября, 21:37
Алексей СмирновАлексей Смирнов
9131010
Естественно. Если члены совета просто массовка и ничего не решают, хоть никого не останется будут решения дальше приниматься. Деньги получили и дальше будут поступать ежемесячно, значит и совет дальше будет работать.
13 сентября, 21:36
ИШИван Широн
1600010
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