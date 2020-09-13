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Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T12:06
2020-09-13T16:08
россия
елена заева
эльдар муртазин
денис кусков
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ренессанс капитал
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на опрошенных экспертов. Ведущий аналитик Mobile Research Group <a href="http://ria.ru/person_EHldar_Murtazin/" target="_blank" data-auto="true">Эльдар Муртазин</a> пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020-го цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.Генеральный директор Telecom Daily <a href="http://ria.ru/person_bb9aa8d56b8b66ed047ee339b5f09b16/" target="_blank" data-auto="true">Денис Кусков</a> оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12-15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "<a href="http://ria.ru/organization_Renessans_Kapital_bank/" target="_blank" data-auto="true">Ренессанс капитала</a>" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Elena_Zaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Заева</a> пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на десять-двенадцать процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов вращательно анализируют.В "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафоне</a>" и Tele2 пояснили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.
https://ria.ru/20200905/nomer-1576808063.html
https://ria.ru/20200708/1574051586.html
Урра, мы обнулились, теперь все можно.
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ФАС как всегда сделает вид, что ничего не видит.....))))
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россия
РИА Новости
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россия, елена заева, эльдар муртазин, денис кусков, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ренессанс капитал , экономика

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

12:06 13.09.2020 (обновлено: 16:08 13.09.2020)
28953
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020-го цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.
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Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12-15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "Ренессанс капитала" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.
Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.
Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на десять-двенадцать процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов вращательно анализируют.
В "Мегафоне" и Tele2 пояснили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.
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Обсудить 37
РоссияЕлена ЗаеваЭльдар МуртазинДенис КусковМегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Ренессанс КапиталЭкономика
Популярные комментарии
Урра, мы обнулились, теперь все можно.
13 сентября, 12:07
Алексей ВеселинАлексей Веселин
39417445
ФАС как всегда сделает вид, что ничего не видит.....))))
13 сентября, 12:37
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
5010003
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