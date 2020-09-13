https://ria.ru/20200913/svyaz-1577162168.html

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T12:06

2020-09-13T12:06

2020-09-13T16:08

россия

елена заева

эльдар муртазин

денис кусков

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ренессанс капитал

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на опрошенных экспертов. Ведущий аналитик Mobile Research Group <a href="http://ria.ru/person_EHldar_Murtazin/" target="_blank" data-auto="true">Эльдар Муртазин</a> пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020-го цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.Генеральный директор Telecom Daily <a href="http://ria.ru/person_bb9aa8d56b8b66ed047ee339b5f09b16/" target="_blank" data-auto="true">Денис Кусков</a> оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12-15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "<a href="http://ria.ru/organization_Renessans_Kapital_bank/" target="_blank" data-auto="true">Ренессанс капитала</a>" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Elena_Zaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Заева</a> пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на десять-двенадцать процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов вращательно анализируют.В "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафоне</a>" и Tele2 пояснили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.

https://ria.ru/20200905/nomer-1576808063.html

https://ria.ru/20200708/1574051586.html

Алексей Веселин Урра, мы обнулились, теперь все можно. 100

Егор Панкратов ФАС как всегда сделает вид, что ничего не видит.....)))) 54

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена заева, эльдар муртазин, денис кусков, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ренессанс капитал , экономика