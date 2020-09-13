Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
12:06 13.09.2020 (обновлено: 16:08 13.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020-го цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12-15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "Ренессанс капитала" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.
Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.
Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на десять-двенадцать процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов вращательно анализируют.
В "Мегафоне" и Tele2 пояснили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.
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