Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/svadba-1577154237.html
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T03:40
2020-09-13T05:28
иллинойс
чикаго
сша
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Свадьба омрачилась смертью пятилетнего ребенка
https://cdn25.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1400x0_80_0_0_ec870d69844701ebd037b98e17cb19d0.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>. Об этом сообщает <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> со ссылкой на полицию.Семья ребенка прибыла на свадебное торжество в отель Drake Hotel из Гленвью, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>.Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие. В результате этого столешница упала ему на голову и нанесла тяжелые травмы.Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер.Как сообщается, после случившегося в интернете запустили сбор средств для помощи матери ребенка.
https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html
5
иллинойс
чикаго
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_119:0:1882:1322_1400x0_80_0_0_f8a40566f135966fd850418272650e59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иллинойс, чикаго, сша, происшествия, в мире

На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик

03:40 13.09.2020 (обновлено: 05:28 13.09.2020)
16530
© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Flickr / C. Holmes
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.
Семья ребенка прибыла на свадебное торжество в отель Drake Hotel из Гленвью, штат Иллинойс.
Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие. В результате этого столешница упала ему на голову и нанесла тяжелые травмы.
Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 01:09
Названа версия внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
Как сообщается, после случившегося в интернете запустили сбор средств для помощи матери ребенка.
393121419
Обсудить 5
ИллинойсЧикагоСШАПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Назван способ избежать новых уловок мошенников
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Готовка
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
Лента новостейМолния