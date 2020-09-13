https://ria.ru/20200913/svadba-1577154237.html

На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик

Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:40

2020-09-13T03:40

2020-09-13T05:28

иллинойс

чикаго

сша

происшествия

в мире

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Свадьба омрачилась смертью пятилетнего ребенка

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>. Об этом сообщает <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> со ссылкой на полицию.Семья ребенка прибыла на свадебное торжество в отель Drake Hotel из Гленвью, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>.Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие. В результате этого столешница упала ему на голову и нанесла тяжелые травмы.Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер.Как сообщается, после случившегося в интернете запустили сбор средств для помощи матери ребенка.

https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html

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иллинойс

чикаго

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иллинойс, чикаго, сша, происшествия, в мире