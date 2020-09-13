https://ria.ru/20200913/striptiz-1577155334.html

Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы

Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет The Mirror. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T07:21

2020-09-13T07:21

2020-09-13T07:59

эротика

шоу-бизнес

лас-вегас

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Mirror</a>.Девушка работала в клубах в <a href="http://ria.ru/location_Las_Vegas/" target="_blank" data-auto="true">Лас-Вегасе</a>, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций.Паломарес часто обменивалась телефонами с клиентами и находилась с ними на связи за пределами клуба. Однажды жена одного из ее постоянных клиентов увидела, как ее муж переписывается с девушкой, после чего, узнав место работы Паломарес, порезала все шины на ее машине и на автомобиле своего спутника жизни. Уличить виновную удалось с помощью камер видеонаблюдения на парковке клуба.Кроме того, девушка пожаловалась на постоянные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.Сейчас Паломарес зарабатывает на жизнь через социальные сети, у нее более 1,7 миллиона подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/mspalomares/?hl=en" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, и она утверждает, что не вернется в стриптиз-клубы.

https://ria.ru/20170105/1485187504.html

https://ria.ru/20200902/klum-1576613209.html

лас-вегас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эротика, шоу-бизнес, лас-вегас