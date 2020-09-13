Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/striptiz-1577155334.html
Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы
Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет The Mirror. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T07:21
2020-09-13T07:59
эротика
шоу-бизнес
лас-вегас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/141982/69/1419826934_0:203:2000:1328_1400x0_80_0_0_0af466b1182fb3539b97680af0193577.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Mirror</a>.Девушка работала в клубах в <a href="http://ria.ru/location_Las_Vegas/" target="_blank" data-auto="true">Лас-Вегасе</a>, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций.Паломарес часто обменивалась телефонами с клиентами и находилась с ними на связи за пределами клуба. Однажды жена одного из ее постоянных клиентов увидела, как ее муж переписывается с девушкой, после чего, узнав место работы Паломарес, порезала все шины на ее машине и на автомобиле своего спутника жизни. Уличить виновную удалось с помощью камер видеонаблюдения на парковке клуба.Кроме того, девушка пожаловалась на постоянные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.Сейчас Паломарес зарабатывает на жизнь через социальные сети, у нее более 1,7 миллиона подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/mspalomares/?hl=en" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, и она утверждает, что не вернется в стриптиз-клубы.
https://ria.ru/20170105/1485187504.html
https://ria.ru/20200902/klum-1576613209.html
лас-вегас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/141982/69/1419826934_115:0:1886:1328_1400x0_80_0_0_36041cd660157374e40c32f916e27d3f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эротика, шоу-бизнес, лас-вегас

Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы

07:21 13.09.2020 (обновлено: 07:59 13.09.2020)
1118
© Fotolia / Konstantin YolshinДевушка с книгой
Девушка с книгой - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Fotolia / Konstantin Yolshin
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет The Mirror.
Девушка работала в клубах в Лас-Вегасе, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций.
Стриптизерши на похоронах Тунг Ксианга - РИА Новости, 1920, 05.01.2017
5 января 2017, 20:19
Сын тайваньского политика пригласил 50 стриптизерш на похороны отца
Паломарес часто обменивалась телефонами с клиентами и находилась с ними на связи за пределами клуба. Однажды жена одного из ее постоянных клиентов увидела, как ее муж переписывается с девушкой, после чего, узнав место работы Паломарес, порезала все шины на ее машине и на автомобиле своего спутника жизни. Уличить виновную удалось с помощью камер видеонаблюдения на парковке клуба.
Кроме того, девушка пожаловалась на постоянные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 09:26Культура
Хайди Клум снялась полностью обнаженной в день рождения мужа
Сейчас Паломарес зарабатывает на жизнь через социальные сети, у нее более 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, и она утверждает, что не вернется в стриптиз-клубы.
000000
Обсудить 0
эротикаШоу-бизнесЛас-Вегас
Рекомендуем
Голодный кот загипнотизировал хозяина
"Китя, еще не готово": голодный кот из Сибири загипнотизировал хозяина
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Девушки в кафе в Гонконге
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Рыба сом
В Индии сняли видео, как сом и две змеи одновременно поедают друг друга
Дайверы на месте затонувшего корабля
В США дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в озере 200 лет назад
Леопард
В Южной Африке леопард зашел в ресторан отеля во время завтрака
Мать ругает дочь
Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Анна Плетнева в Анталии
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Город Минск
Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
Лента новостейМолния