https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html

Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала

Международная космическая станция не будет совершать в понедельник маневр уклонения от неработоспособного военного спутника США, угрозы столкновения с ним нет,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:23

2020-09-13T19:23

2020-09-13T19:52

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международная космическая станция</a> не будет совершать в понедельник маневр уклонения от неработоспособного военного спутника <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, угрозы столкновения с ним нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."По данным системы АСПОС ОКП (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях - ред.), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС", - сказал он.По его словам, на основе аналитики полученных данных группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения.В субботу в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 14 сентября МКС осуществит манёвр уклонения, чтобы не столкнуться с неработоспособным малым американским экспериментальным спутником связи BRICSat-2, выведенным на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy в интересах ВМС США.В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

https://ria.ru/20200820/mks-1576060051.html

https://ria.ru/20200912/kosmonavty-1577124046.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, сша