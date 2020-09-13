https://ria.ru/20200913/rak-1577157560.html

Названы первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T09:13

2020-09-13T09:13

2020-09-13T09:46

роман темников

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_0e339252ef7c10bc5a19acac5a8dffe0.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.В частности, он посоветовал пройти обследование при таких симптомах, как головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях."Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине", - цитирует Темникова <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда".</a> Он пояснил, что специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в основном наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.

https://rsport.ria.ru/20200825/orekhi-1576296430.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман темников, рак, здоровье, общество