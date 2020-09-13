https://ria.ru/20200913/rak-1577157560.html
Названы первые симптомы рака крови
Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:13
2020-09-13T09:13
2020-09-13T09:46
роман темников
рак
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.В частности, он посоветовал пройти обследование при таких симптомах, как головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях."Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине", - цитирует Темникова <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда".</a> Он пояснил, что специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в основном наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.
https://rsport.ria.ru/20200825/orekhi-1576296430.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман темников, рак, здоровье, общество
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.
В частности, он посоветовал пройти обследование при таких симптомах, как головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.
На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.
"Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине", - цитирует Темникова "Комсомольская правда".
Он пояснил, что специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в основном наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.