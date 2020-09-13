Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/protesty-1577185910.html
Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:33
2020-09-13T22:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577177856_0:0:2851:1605_1400x0_80_0_0_6e0510318548569e728a07e54645dabd.jpg
<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не прятать лица под масками.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах Белоруссии прошли акции протеста. По данным МВД, по всей стране сотни протестующих были задержаны, в том числе в Минске – более 400 человек. При этом МВД сообщало, что в столице сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. А в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> против протестующих применялся водомет."Координационный совет разделяет боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций. Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих", - говорится в заявлении КС, которое распространила пресс-служба.В нем отмечается, что право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам"."Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того, чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении КС. Его члены также призвали правоохранителей действовать, не скрывая своих личностей и "прекратить неоправданное применение силы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577180420.html
Быть может сначала оппозиция паспортные данные в название аккаунтов вставит? ))
74
Протестуны будут играть по правилам Батьки, а не по своим. После угроз родным силовиков дураков нет.
61
11
минск
белоруссия
брест
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577177856_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_29a9722407161b80fb984f07e411277f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире

Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски

22:33 13.09.2020
2660
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не прятать лица под масками.
В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста. По данным МВД, по всей стране сотни протестующих были задержаны, в том числе в Минске – более 400 человек. При этом МВД сообщало, что в столице сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. А в Бресте против протестующих применялся водомет.
Применение водометов против участников протестов в Бресте: Кадры МВД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 18:56Протесты в Белоруссии
В Бресте против протестующих применили водомет
"Координационный совет разделяет боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций. Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих", - говорится в заявлении КС, которое распространила пресс-служба.
В нем отмечается, что право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам".
"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того, чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении КС. Его члены также призвали правоохранителей действовать, не скрывая своих личностей и "прекратить неоправданное применение силы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 19:59Протесты в Белоруссии
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
2532201778
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Быть может сначала оппозиция паспортные данные в название аккаунтов вставит? ))
13 сентября, 22:43
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
6180005
Протестуны будут играть по правилам Батьки, а не по своим. После угроз родным силовиков дураков нет.
13 сентября, 22:43
Владимир БеловВладимир Белов
5610004
Рекомендуем
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Светлана Тихановская
Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов заявил, что похороны "Справедливой России" откладываются
Владислав Шапша
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 84% голосов
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле ввели всеобщий карантин
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске
Баррикады митингующих в Минске разобрали
Демонстранты в Минске начали строить баррикады
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Голубев лидирует на выборах главы Ростовской области
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее
Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния