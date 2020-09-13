https://ria.ru/20200913/protesty-1577185910.html

Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:33

2020-09-13T22:33

2020-09-13T22:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

брест

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577177856_0:0:2851:1605_1400x0_80_0_0_6e0510318548569e728a07e54645dabd.jpg

<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил, что осуждает применение силы правоохранителями в отношении протестующих, и призывает силовиков не прятать лица под масками.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах Белоруссии прошли акции протеста. По данным МВД, по всей стране сотни протестующих были задержаны, в том числе в Минске – более 400 человек. При этом МВД сообщало, что в столице сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников. А в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> против протестующих применялся водомет."Координационный совет разделяет боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций. Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих", - говорится в заявлении КС, которое распространила пресс-служба.В нем отмечается, что право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии. В КС подчеркнули, что, "даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам"."Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того, чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении КС. Его члены также призвали правоохранителей действовать, не скрывая своих личностей и "прекратить неоправданное применение силы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577180420.html

Ярослав Погодин Быть может сначала оппозиция паспортные данные в название аккаунтов вставит? )) 74

Владимир Белов Протестуны будут играть по правилам Батьки, а не по своим. После угроз родным силовиков дураков нет. 61

11

минск

белоруссия

брест

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире