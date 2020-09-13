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https://ria.ru/20200913/pozhar-1577168942.html
Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем
Сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре по предварительным данным - самострой, написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:15
2020-09-13T15:29
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Сгоревший многоэтажный дом в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> по предварительным данным - самострой, написал губернатор Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в <a href="https://t.me/kondratyevvi/1443" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы."По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба", - написал Кондратьев.Он уточнил, что поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших в кратчайшие сроки."Также стоит вопрос о выплате компенсаций. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт", - подчеркнул Кондратьев.По данным МЧС, в результате пожара пострадало 64 квартиры. По информации властей, предварительно причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577158833.html
https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html
Так всю администрацию и судить за допущенный самострой.
72
Шо? ВЕСЬ дом, а не мансарды??? Так, а кому нехило откатили? Не Ткачеву ли?
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краснодар
РИА Новости
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вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия

Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем

15:15 13.09.2020 (обновлено: 15:29 13.09.2020)
54689
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020
Ликвидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре по предварительным данным - самострой, написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.
Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы.
"По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба", - написал Кондратьев.
Он уточнил, что поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших в кратчайшие сроки.
Ликвидация пожара в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
"Также стоит вопрос о выплате компенсаций. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт", - подчеркнул Кондратьев.
По данным МЧС, в результате пожара пострадало 64 квартиры. По информации властей, предварительно причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.
Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
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91012102550
Обсудить 33
Вениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
Так всю администрацию и судить за допущенный самострой.
13 сентября, 15:34
Алексей КнязевАлексей Князев
7110000
Шо? ВЕСЬ дом, а не мансарды??? Так, а кому нехило откатили? Не Ткачеву ли?
13 сентября, 15:20
Von StirlizVon Stirliz
5631101
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