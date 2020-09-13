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Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, где выгорело 54 квартиры, сообщил в Telegram мэр... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:56
2020-09-13T09:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, где выгорело 54 квартиры, сообщил в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> мэр города Евгений Первышов.Пожар произошел в воскресенье. Как сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы. Глава города провел заседание комиссии по ЧС и обсудил ликвидацию последствий пожара и помощь пострадавшим."Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры", - написал мэр в Telegram.Он уточнил, что уже в воскресенье будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время будет обеспечена круглосуточная охрана."Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро", - подчеркнул Первышов.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.
https://ria.ru/20200913/vzryv-1577154137.html
краснодар
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия

Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме

09:56 13.09.2020
4615
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация пожара в Краснодаре
Ликвидация пожара в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация пожара в Краснодаре
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, где выгорело 54 квартиры, сообщил в Telegram мэр города Евгений Первышов.
Пожар произошел в воскресенье. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы. Глава города провел заседание комиссии по ЧС и обсудил ликвидацию последствий пожара и помощь пострадавшим.
"Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры", - написал мэр в Telegram.
Он уточнил, что уже в воскресенье будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время будет обеспечена круглосуточная охрана.
На месте взрыва в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
03:13
В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
"Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро", - подчеркнул Первышов.
Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.
0021436
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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