https://ria.ru/20200913/pozhar-1577158833.html

Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме

Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, где выгорело 54 квартиры, сообщил в Telegram мэр... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T09:56

2020-09-13T09:56

2020-09-13T09:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577157933_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_1f8e4b3c92eb2a064b83bedd106016a4.jpg

<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Неисправная проводка, по предварительным данным, стала причиной пожара в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, где выгорело 54 квартиры, сообщил в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> мэр города Евгений Первышов.Пожар произошел в воскресенье. Как сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы. Глава города провел заседание комиссии по ЧС и обсудил ликвидацию последствий пожара и помощь пострадавшим."Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры", - написал мэр в Telegram.Он уточнил, что уже в воскресенье будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время будет обеспечена круглосуточная охрана."Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро", - подчеркнул Первышов.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.

https://ria.ru/20200913/vzryv-1577154137.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия