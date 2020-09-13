https://ria.ru/20200913/pozhar-1577154840.html

Пожар в Краснодаре локализовали на площади 4400 квадратных метров

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Краснодаре на площади 4400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T05:43

2020-09-13T05:43

2020-09-13T05:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели локализовали пожар в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> на площади 4400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей."Локализация в 5.30 на 4400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

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краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия