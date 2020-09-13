https://ria.ru/20200913/pozhar-1577154840.html
Пожар в Краснодаре локализовали на площади 4400 квадратных метров
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Краснодаре на площади 4400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T05:43
2020-09-13T05:43
2020-09-13T05:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели локализовали пожар в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> на площади 4400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей."Локализация в 5.30 на 4400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
1
краснодар
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия