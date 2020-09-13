https://ria.ru/20200913/pozhar-1577154346.html

В Краснодаре жилой дом горит на площади 800 квадратных метров

Мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:51

2020-09-13T03:51

2020-09-13T03:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

краснодар

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Мансардный этаж жилого дома горит в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, пожар произошел на улице Российская. В 2.15 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №1."В 2.20 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.В 2.48 объявлен ранг пожара №4."Всего к тушению привлекается от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России - 57 человек и 20 единиц техники", - добавили в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a> России.

https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html

москва

краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, происшествия