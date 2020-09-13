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В Краснодаре жилой дом горит на площади 800 квадратных метров
Мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T03:51
2020-09-13T03:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
краснодар
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Мансардный этаж жилого дома горит в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, пожар произошел на улице Российская. В 2.15 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №1."В 2.20 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.В 2.48 объявлен ранг пожара №4."Всего к тушению привлекается от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России - 57 человек и 20 единиц техники", - добавили в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a> России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, происшествия

В Краснодаре жилой дом горит на площади 800 квадратных метров

03:51 13.09.2020
9800
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел на улице Российская. В 2.15 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №1.
"В 2.20 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 2.48 объявлен ранг пожара №4.
"Всего к тушению привлекается от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России - 57 человек и 20 единиц техники", - добавили в МЧС России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКраснодарПроисшествия
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