https://ria.ru/20200913/pompeo-1577154200.html

Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:22

2020-09-13T03:22

2020-09-13T10:06

россия

кипр

вашингтон (город)

майк помпео

средиземноморье

никос анастасиадис

сирия

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте <a href="https://www.state.gov/at-the-cyprus-center-for-land-open-seas-and-port-security-memorandum-of-understanding-signing-ceremony/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Госдепа</a>.По словам главы ведомства, эту тему он обсудил с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank">Никосом Анастасиадисом</a>.При этом военные из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в Сирии американского контингента нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html

Mitrich Kolobok Kolobok Дождаться бы того момента, когда по новостным лентам придёт сообщение: "Сегодня - последний день Помпео!" 205

АНДРЕЙ КОННИН Несчастный человек, этот Мишка Помпеев! Не жизнь, а сплошной стресс, одни беспокойства. Особенно Россия и Китай так досаждают, что никакого покоя. 175

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вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кипр, вашингтон (город), майк помпео, средиземноморье, никос анастасиадис, сирия, сша, в мире