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https://ria.ru/20200913/pompeo-1577154200.html
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T03:22
2020-09-13T10:06
россия
кипр
вашингтон (город)
майк помпео
средиземноморье
никос анастасиадис
сирия
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте <a href="https://www.state.gov/at-the-cyprus-center-for-land-open-seas-and-port-security-memorandum-of-understanding-signing-ceremony/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Госдепа</a>.По словам главы ведомства, эту тему он обсудил с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank">Никосом Анастасиадисом</a>.При этом военные из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в Сирии американского контингента нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html
Дождаться бы того момента, когда по новостным лентам придёт сообщение: "Сегодня - последний день Помпео!"
205
Несчастный человек, этот Мишка Помпеев! Не жизнь, а сплошной стресс, одни беспокойства. Особенно Россия и Китай так досаждают, что никакого покоя.
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россия
кипр
вашингтон (город)
средиземноморье
сирия
сша
РИА Новости
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россия, кипр, вашингтон (город), майк помпео, средиземноморье, никос анастасиадис, сирия, сша, в мире

Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

03:22 13.09.2020 (обновлено: 10:06 13.09.2020)
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Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.
По словам главы ведомства, эту тему он обсудил с президентом республики Никосом Анастасиадисом.

"Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство", — сказал Помпео.

При этом военные из США находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в Сирии американского контингента нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 44
РоссияКипрВашингтон (город)Майк ПомпеоСредиземноморьеНикос АнастасиадисСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Дождаться бы того момента, когда по новостным лентам придёт сообщение: "Сегодня - последний день Помпео!"
13 сентября, 03:37
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
106593104
Несчастный человек, этот Мишка Помпеев! Не жизнь, а сплошной стресс, одни беспокойства. Особенно Россия и Китай так досаждают, что никакого покоя.
13 сентября, 06:13
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
102392104
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