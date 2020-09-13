Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
03:22 13.09.2020 (обновлено: 10:06 13.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯпонский эскадренный миноносец "Судзунами" во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019"
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на заходы в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.
По словам главы ведомства, эту тему он обсудил с президентом республики Никосом Анастасиадисом.
"Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство", — сказал Помпео.
При этом военные из США находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в Сирии американского контингента нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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