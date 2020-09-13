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https://ria.ru/20200913/pomidory-1577177427.html
Названы два правильных способа есть помидоры
Пользователь китайской платформы Sohu рассказал, как нужно есть помидоры, чтобы получить максимум пользы для организма. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:39
2020-09-13T21:17
рак
помидоры
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. </strong>Пользователь китайской платформы <a href="https://www.sohu.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu</a> рассказал, как нужно есть <a href="https://ria.ru/keyword_pomidory/" target="_blank">помидоры</a>, чтобы получить максимум пользы для организма.Он отметил, что томаты содержат витамины С и Е, антиоксиданты, улучшают состояние кожи, предотвращают развитие некоторых видов <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">рака</a>."Многие предпочитают есть помидоры в сыром виде, считая, что так можно получить максимальное количество витамина С. На самом деле свежие овощи не всегда являются источником питательных веществ, в особенности это касается помидоров", — объяснил он.Блогер заметил, что антиоксидантные свойства ликопина в помидорах можно усилить благодаря термической обработке, а также добавлению масла."Конечно же, в ходе термической обработки разрушается витамин С, но это не снижает питательной ценности помидора", — говорится в статье.Если есть помидоры в свежем виде, то кожицу лучше не снимать, так как в ней содержится много полезных веществ.При этом автор публикации предостерег от употребления помидоров на голодный желудок."Если хотите пополнить запас витамина С, в таком случае стоит отдать предпочтение свежим помидорам, а если получить больше питательных веществ — приготовить их!" — заключил пользователь Sohu.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200913/248085781.html" target="_blank">ИноСМИ &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200305/1568172281.html
https://ria.ru/20200903/chay-1576709264.html
Есть помидоры лучше всего верхом на лошади, предварительно пустив ее в скачь, тогда больше помидоров в тебя влезет, возможно даже - по самые помидоры....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
рак, помидоры, здоровье - общество, общество

Названы два правильных способа есть помидоры

18:39 13.09.2020 (обновлено: 21:17 13.09.2020)
31269
© Fotolia / fotofundПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Fotolia / fotofund
МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. Пользователь китайской платформы Sohu рассказал, как нужно есть помидоры, чтобы получить максимум пользы для организма.
Он отметил, что томаты содержат витамины С и Е, антиоксиданты, улучшают состояние кожи, предотвращают развитие некоторых видов рака.
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"Многие предпочитают есть помидоры в сыром виде, считая, что так можно получить максимальное количество витамина С. На самом деле свежие овощи не всегда являются источником питательных веществ, в особенности это касается помидоров", — объяснил он.
Блогер заметил, что антиоксидантные свойства ликопина в помидорах можно усилить благодаря термической обработке, а также добавлению масла.
"Конечно же, в ходе термической обработки разрушается витамин С, но это не снижает питательной ценности помидора", — говорится в статье.
Если есть помидоры в свежем виде, то кожицу лучше не снимать, так как в ней содержится много полезных веществ.
При этом автор публикации предостерег от употребления помидоров на голодный желудок.
"Если хотите пополнить запас витамина С, в таком случае стоит отдать предпочтение свежим помидорам, а если получить больше питательных веществ — приготовить их!" — заключил пользователь Sohu.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Популярные комментарии
Есть помидоры лучше всего верхом на лошади, предварительно пустив ее в скачь, тогда больше помидоров в тебя влезет, возможно даже - по самые помидоры....
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1112001
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