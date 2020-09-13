https://ria.ru/20200913/pogoda-1577156712.html

В Москве ожидаются дожди и до плюс 20 градусов

Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в Москве в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:50

2020-09-13T08:50

2020-09-13T08:50

михаил леус

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Преимущественно облачная погода, во второй половине дня преимущественно на севере столичного региона могут пройти дожди. Температура воздуха - плюс 18-20 в Москве, по области - плюс 16-21", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pogoda-1577127032.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество