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https://ria.ru/20200913/pogoda-1577156712.html
В Москве ожидаются дожди и до плюс 20 градусов
Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в Москве в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T08:50
2020-09-13T08:50
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Преимущественно облачная погода, во второй половине дня преимущественно на севере столичного региона могут пройти дожди. Температура воздуха - плюс 18-20 в Москве, по области - плюс 16-21", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве ожидаются дожди и до плюс 20 градусов

08:50 13.09.2020
498
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в Москве в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Преимущественно облачная погода, во второй половине дня преимущественно на севере столичного региона могут пройти дожди. Температура воздуха - плюс 18-20 в Москве, по области - плюс 16-21", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Отдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 10:03
Где по грибы, а где – на пляж. Синоптик рассказал о погоде в РФ
310020
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