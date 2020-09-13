https://ria.ru/20200913/podzhog-1577156668.html

Поджог назвали возможной причиной взрыва в жилом доме в Приморье

Поджог мог стать причиной возгорания, вызвавшего обрушение в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:48

2020-09-13T08:48

2020-09-13T08:48

олег кожемяко

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Поджог мог стать причиной возгорания, вызвавшего обрушение в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская."По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры", - сообщила Римская.СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).Глава Хорольского района Алексей Губайдуллин ранее сообщил РИА Новости, что произошел взрыв в жилом доме на втором этаже. Всего в доме 12 квартир, здание не газифицировано. Причина взрыва неизвестна, идет разбор завалов, из дома эвакуированы 23 жильца. Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района сообщил РИА Новости, что при взрыве один человек погиб.Власти сообщили, что губернатор <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> выехал на место взрыва, где проведет оперативное совещание.В правительстве региона также сообщили, что под завалами, предположительно, находится мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел взрыв в его квартире. На месте ЧП был найден газовый баллон.

https://ria.ru/20200913/vzryv-1577154304.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, приморский край, происшествия