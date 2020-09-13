https://ria.ru/20200913/pashaev-1577156092.html

Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:14

2020-09-13T08:14

2020-09-13T09:02

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> гонорар в 11 миллионов рублей."Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", — заявил Пашаев в интервью "<u><a href="https://radiokp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a></u>" .Ранее юрист заявлял, что работал по делу Ефремова без гонораров, так как сначала актер признавал вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас жена артиста ищет нового адвоката, чтобы подать апелляцию на приговор.Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова возбудили после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Водитель фургона скончался в больнице.Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.Эльман Пашаев был защитником Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. В четверг в Минюсте сообщили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса.

https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html

https://ria.ru/20200911/pashaev-1577121185.html

Fedor Grojs Его посадют и пусть больше не занимается адвокатской деятельностью...таких надо лечить. 15

Егор Панкратов Мутная история, мутные персонажи с двух сторон. 12

10

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия