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https://ria.ru/20200913/pashaev-1577156092.html
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T08:14
2020-09-13T09:02
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> гонорар в 11 миллионов рублей."Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", — заявил Пашаев в интервью "<u><a href="https://radiokp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a></u>" .Ранее юрист заявлял, что работал по делу Ефремова без гонораров, так как сначала актер признавал вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас жена артиста ищет нового адвоката, чтобы подать апелляцию на приговор.Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова возбудили после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Водитель фургона скончался в больнице.Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.Эльман Пашаев был защитником Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. В четверг в Минюсте сообщили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html
https://ria.ru/20200911/pashaev-1577121185.html
Его посадют и пусть больше не занимается адвокатской деятельностью...таких надо лечить.
15
Мутная история, мутные персонажи с двух сторон.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова

08:14 13.09.2020 (обновлено: 09:02 13.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей.
"Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", — заявил Пашаев в интервью "Комсомольской правде" .
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Ранее юрист заявлял, что работал по делу Ефремова без гонораров, так как сначала актер признавал вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас жена артиста ищет нового адвоката, чтобы подать апелляцию на приговор.
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова возбудили после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.
Эльман Пашаев был защитником Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. В четверг в Минюсте сообщили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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17122104440
Обсудить 10
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Его посадют и пусть больше не занимается адвокатской деятельностью...таких надо лечить.
13 сентября, 08:28
FGFedor Grojs
1401100
Мутная история, мутные персонажи с двух сторон.
13 сентября, 08:35
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1100001
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