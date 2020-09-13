https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577178455.html
"Самые ожесточенные битвы": Памфилова рассказала о муниципальных выборах
Большинство скандалов приходится на муниципальные выборы, но там не следует искать следы иностранной разведки: чем масштабнее избирательная кампания, тем больше РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:04
2020-09-13T19:04
2020-09-14T02:42
единый день голосования — 2020
элла памфилова
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Большинство скандалов приходится на муниципальные выборы, но там не следует искать следы иностранной разведки: чем масштабнее избирательная кампания, тем больше "интересантов" извне, чтобы дискредитировать процесс, заявила глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Самые ожесточённые битвы бывают, большинство скандалов, где у нас? На муниципальных выборах, там точно не надо ссылаться на разного рода иностранные разведки",- сказала Памфилова в инфоцентре ЦИК в единый день голосования.По её словам, при этом, чем масштабнее выборы, тем больше "интересантов, чтобы действительно дискредитировать этот процесс"."Имидж страны во многом в наших руках. Как мы с вами все честно будем отрабатывать, в первую очередь от этого будет зависеть. Я думаю, мы с вами гораздо лучше научились отражать разного рода провокации", - отметила Памфилова.Глава ЦИК также выразила мнение, что к вопросу снижения муниципального фильтра еще придется возвращаться."Я вынуждена была писать письма непосредственно губернаторам. Некоторые откликнулись, и в ряде регионов удалось добиться того, чтобы муниципальный фильтр в ряде регионов был снижен до 5%, в некоторых регионах пока этого не сделали, там муниципальный фильтр 8-9% Я уверена, что к этому придется возвращаться", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577175299.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Большинство скандалов приходится на муниципальные выборы, но там не следует искать следы иностранной разведки: чем масштабнее избирательная кампания, тем больше "интересантов" извне, чтобы дискредитировать процесс, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
.
"Самые ожесточённые битвы бывают, большинство скандалов, где у нас? На муниципальных выборах, там точно не надо ссылаться на разного рода иностранные разведки",- сказала Памфилова в инфоцентре ЦИК в единый день голосования.
По её словам, при этом, чем масштабнее выборы, тем больше "интересантов, чтобы действительно дискредитировать этот процесс".
"Имидж страны во многом в наших руках. Как мы с вами все честно будем отрабатывать, в первую очередь от этого будет зависеть. Я думаю, мы с вами гораздо лучше научились отражать разного рода провокации", - отметила Памфилова.
Глава ЦИК также выразила мнение, что к вопросу снижения муниципального фильтра еще придется возвращаться.
"Я вынуждена была писать письма непосредственно губернаторам. Некоторые откликнулись, и в ряде регионов удалось добиться того, чтобы муниципальный фильтр в ряде регионов был снижен до 5%, в некоторых регионах пока этого не сделали, там муниципальный фильтр 8-9% Я уверена, что к этому придется возвращаться", - отметила Памфилова.