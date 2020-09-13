https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577176184.html

Памфилова рассказала о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий

Ряд жалоб на работу наблюдателей от одной из парламентских партий поступает в ЦИК, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:15

2020-09-13T18:15

2020-09-13T18:15

единый день голосования — 2020

элла памфилова

краснодарский край

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Ряд жалоб на работу наблюдателей от одной из парламентских партий поступает в ЦИК, сообщила глава Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."У нас ряд жалоб по поводу, что наблюдатели от одной парламентской партии набирают наблюдателей от самых радикальных штабов и движений... Пожалуйста, ваше право, мы говорим - вы несёте ответственность за того, кого вы приглашаете в качестве наблюдателей... несите ответственность за это. Нам нужны наблюдатели, чтобы порядок наблюдать, а не наоборот, не срывать голосование. Я думаю, что ни одно такое действие не окажется без ответа", - сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома, комментируя ситуацию на одном из участков в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, где наблюдатели препятствовали работе избирательной комиссии.По её словам, в целом ряде регионов некоторые наблюдатели решили, что "они истина в последней инстанции, что они могут вести себя по-хамски, нагло, полностью дезорганизовывая работу комиссии"."Коллеги, пожалуйста, я знаю, что у нас многие члены комиссий скромные, пожалуйста, не глотайте. Когда вы делаете ошибки, мы это не спускаем, наказываем вас, но и вы, если видите, что наблюдатели и представители СМИ, которые далеки от СМИ, у нас такие были, аккредитовались и под видом СМИ начинали заниматься провокациями, фиксируйте это всё и давайте информацию",- сказала Памфилова, обращаясь к членам избирательных комиссий.

https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577175299.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, краснодарский край, политика