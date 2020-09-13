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Туризм
https://ria.ru/20200913/otdykh-1577085808.html
Туристы поделились мнениями о качестве отдыха в России
Большая часть российских туристов осталась довольна отдыхом внутри страны, сообщает Biletix. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:49
2020-09-13T11:49
россия
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Большая часть российских туристов осталась довольна отдыхом внутри страны, сообщает Biletix.Две трети участников опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников с участием 1 320 человек, сказали, что их ожидания от отпуска в России полностью совпали с реальностью. Правда, 21 процент опрошенных остались недовольны внутренним туризмом, в то время как еще у 12 процентов отпуск оказался даже лучше, чем они ожидали.Больше всего положительных впечатлений у российских путешественников осталось от природных достопримечательностей (31 процент). Примерно равное количество туристов осталось довольно кухней и культурно-историческими памятниками (16 и 14 процентов соответственно). Еще 13 процентов опрошенных порадовало гостеприимство жителей регионов России.Наибольшее разочарование путешественников вызвало качество отелей внутри страны: их отрицательно оценили 17 процентов респондентов. Примерно 16 процентов туристов остались недовольны экологией, 15 процентов — состоянием транспортной системы. 14 процентам не понравился уровень сервиса и профессионализма в сфере гостеприимства. Семь процентов участников опроса оказались довольны всем.В случае открытия границ в 2021 году более половины опрошенных (51 процент) надеются отправиться в путешествие и за рубеж, и по России. Только за границей в этом случае планирует отдохнуть 32 процента респондентов, еще 14 процентов собираются продолжить поездки исключительно внутри страны. Около четырех процентов путешественников пока затрудняются с однозначным выбором.
https://ria.ru/20200819/1575971661.html
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россия, туризм, туристы, новости - туризм

Туристы поделились мнениями о качестве отдыха в России

11:49 13.09.2020
2066
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМолодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Молодые люди на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Большая часть российских туристов осталась довольна отдыхом внутри страны, сообщает Biletix.
Две трети участников опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников с участием 1 320 человек, сказали, что их ожидания от отпуска в России полностью совпали с реальностью. Правда, 21 процент опрошенных остались недовольны внутренним туризмом, в то время как еще у 12 процентов отпуск оказался даже лучше, чем они ожидали.
Больше всего положительных впечатлений у российских путешественников осталось от природных достопримечательностей (31 процент). Примерно равное количество туристов осталось довольно кухней и культурно-историческими памятниками (16 и 14 процентов соответственно). Еще 13 процентов опрошенных порадовало гостеприимство жителей регионов России.
Наибольшее разочарование путешественников вызвало качество отелей внутри страны: их отрицательно оценили 17 процентов респондентов. Примерно 16 процентов туристов остались недовольны экологией, 15 процентов — состоянием транспортной системы. 14 процентам не понравился уровень сервиса и профессионализма в сфере гостеприимства. Семь процентов участников опроса оказались довольны всем.
В случае открытия границ в 2021 году более половины опрошенных (51 процент) надеются отправиться в путешествие и за рубеж, и по России. Только за границей в этом случае планирует отдохнуть 32 процента респондентов, еще 14 процентов собираются продолжить поездки исключительно внутри страны. Около четырех процентов путешественников пока затрудняются с однозначным выбором.
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