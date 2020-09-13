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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/oruzhie-1577180249.html
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске
Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья на проспекте Победителей в Минске, когда не менее 100 участников протестной акции... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:55
2020-09-13T21:28
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья на проспекте Победителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, когда не менее 100 участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, сообщила в воскресенье пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались: сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/pressmvd/2082" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Там поясняется, что "в это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить". "Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - отметили в пресс-службе.При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих. "Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись", - подчеркивается в сообщении.В воскресенье в Минске и в ряде других городов оппозиция провела не санкционированные властями акции протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html
https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html
так к чему полумеры ? пусть сразу едут в Польшу драить сортиры )
349
......Сколько можно издеваться над людьми....ну, не хотят они счастья по-лукашенковски.....что ж теперь? Пересажать их всех? Если у него ум еще остался, пусть им воспользуется.....
348
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белоруссия
минск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, минск, в мире

МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске

19:55 13.09.2020 (обновлено: 21:28 13.09.2020)
53671
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья на проспекте Победителей в Минске, когда не менее 100 участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
"Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались: сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей", - говорится в сообщении в Telegram.
Там поясняется, что "в это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить". "Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - отметили в пресс-службе.
При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих. "Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 19:43Протесты в Белоруссии
На протестах в Минске задержали более 400 человек
В воскресенье в Минске и в ряде других городов оппозиция провела не санкционированные властями акции протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Применение водометов против участников протестов в Бресте: Кадры МВД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 18:56Протесты в Белоруссии
В Бресте против протестующих применили водомет
3406421865
Обсудить 55
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияМВД БелоруссииМинскВ мире
Популярные комментарии
так к чему полумеры ? пусть сразу едут в Польшу драить сортиры )
13 сентября, 20:26
Тарабс КастрюленкоТарабс Кастрюленко
2841300151
......Сколько можно издеваться над людьми....ну, не хотят они счастья по-лукашенковски.....что ж теперь? Пересажать их всех? Если у него ум еще остался, пусть им воспользуется.....
13 сентября, 20:23
raduga-1c Колегов
1056105231
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