https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html

Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова

Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего окружение Михаила Ефремова "соучастниками" дела о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:28

2020-09-13T17:28

2020-09-13T17:28

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

михаил ефремов

иван охлобыстин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> ответил на слова телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Соловьева</a>, назвавшего окружение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> "соучастниками" дела о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Охлобыстин отметил, что телеведущий прав, и признал себя виновным "в произошедшей с Ефремовым трагедии". "За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает", - написал Охлобыстин на своей странице <a href="https://vk.com/ohlobistin" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте".</a>Ранее Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. В частности, телеведущий заявил, что Охлобыстин не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200913/efremov-1577167778.html

Владимир Белогорский Охлобыстин считает, что Ефремов отдувается за вс всю "тусовку", но это совсем не так - просто вся эта "тусовка" вкупе с "творческой интеллигенцией" представляет собой то же самое, что представляет собой Ефремов. 229

Илья Jlord Не надо кокс нюхать килограммами и садиться пьяным на баранку 188

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия