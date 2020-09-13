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https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего окружение Михаила Ефремова "соучастниками" дела о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:28
2020-09-13T17:28
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> ответил на слова телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Соловьева</a>, назвавшего &nbsp;окружение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> "соучастниками" дела о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Охлобыстин отметил, что телеведущий прав, и признал себя виновным "в произошедшей с Ефремовым трагедии".&nbsp;"За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает", - написал Охлобыстин на своей странице <a href="https://vk.com/ohlobistin" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте".</a>Ранее Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. В частности, телеведущий заявил, что Охлобыстин не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200913/efremov-1577167778.html
Охлобыстин считает, что Ефремов отдувается за вс всю "тусовку", но это совсем не так - просто вся эта "тусовка" вкупе с "творческой интеллигенцией" представляет собой то же самое, что представляет собой Ефремов.
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Не надо кокс нюхать килограммами и садиться пьяным на баранку
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова

17:28 13.09.2020
83787
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего  окружение Михаила Ефремова "соучастниками" дела о смертельном ДТП в Москве.
Охлобыстин отметил, что телеведущий прав, и признал себя виновным "в произошедшей с Ефремовым трагедии".
 "За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает", - написал Охлобыстин на своей странице "ВКонтакте".
Ранее Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. В частности, телеведущий заявил, что Охлобыстин не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".
На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:46
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39032518767
Обсудить 72
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Охлобыстин считает, что Ефремов отдувается за вс всю "тусовку", но это совсем не так - просто вся эта "тусовка" вкупе с "творческой интеллигенцией" представляет собой то же самое, что представляет собой Ефремов.
13 сентября, 17:42
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
205102020
Не надо кокс нюхать килограммами и садиться пьяным на баранку
13 сентября, 17:46
Илья JlordИлья Jlord
167203010
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