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https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577155097.html
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T06:46
2020-09-13T06:51
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
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Соловьев резко раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в эфире шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=da9kNdikLcA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соловьев LIVE</a>" раскритиковал актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> за то, что он не помог своему другу и коллеге <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> и не спас его от "разложения личности".При этом телеведущий отметил, что считает Охлобыстина замечательным актером и очень хорошим человеком.Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Журналист заявил, что все окружение актера знало о его образе жизни."Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что все нормально. На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности", — указал журналист.На этой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html
https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html
Соловьёв прав.
58
соловьев хайпануть решил, так как понимает что народ недоволен Ефремовым.. причем до приговора он так не говорил
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

06:46 13.09.2020 (обновлено: 06:51 13.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".

"Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека", — сказал журналист.

При этом телеведущий отметил, что считает Охлобыстина замечательным актером и очень хорошим человеком.
Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Журналист заявил, что все окружение актера знало о его образе жизни.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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"Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что все нормально. На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности", — указал журналист.
На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
334621437
Обсудить 13
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Соловьёв прав.
13 сентября, 06:59
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
4910017
соловьев хайпануть решил, так как понимает что народ недоволен Ефремовым.. причем до приговора он так не говорил
13 сентября, 08:08
Андрей КомаровАндрей Комаров
9200332
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