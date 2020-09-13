https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577155097.html

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T06:46

2020-09-13T06:46

2020-09-13T06:51

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

михаил ефремов

иван охлобыстин

москва

происшествия

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Соловьев резко раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в эфире шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=da9kNdikLcA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соловьев LIVE</a>" раскритиковал актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> за то, что он не помог своему другу и коллеге <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> и не спас его от "разложения личности".При этом телеведущий отметил, что считает Охлобыстина замечательным актером и очень хорошим человеком.Соловьев резко раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Журналист заявил, что все окружение актера знало о его образе жизни."Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что все нормально. На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности", — указал журналист.На этой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html

https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html

Егор Панкратов Соловьёв прав. 58

Андрей Комаров соловьев хайпануть решил, так как понимает что народ недоволен Ефремовым.. причем до приговора он так не говорил 46

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия