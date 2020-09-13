https://ria.ru/20200913/odessa-1577167180.html

Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партия "Слуга народа" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:36

2020-09-13T14:36

2020-09-13T15:57

партия "слуга народа"

квн

снг

владимир зеленский

одесса

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> объяснил, почему партия "<a href="https://ria.ru/organization_partiya-sluga-naroda/" target="_blank">Слуга народа</a>" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессы</a>.Зеленский напомнил, что Одессу постоянно представляли писатели, художники, спортсмены и ученые. По мнению президента, городу нужен "символ честности, культурного лидерства и порядочности".Президент также подчеркнул, что Филимонов представлял город на уровне всех стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, а местная команда становилась чемпионом. Зеленский отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, деятели культуры и спортсмены."Я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас", — добавил Зеленский.В конце августа партия "Слуга народа" представила кандидатов на должности глав городов. На пост мэра Одессы претендует артист и участник команды <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a> "Одесские джентльмены" Олег Филимонов.

https://ria.ru/20200729/1575116895.html

mgla Мало там клоунов, решили еще добавить, чтобы жить было еще веселее. 71

kotofej Даёшь КВН-щиков во все мэры страны!!! Вот тогда и похохочут...))) 57

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одесса

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "слуга народа", квн, снг, владимир зеленский, одесса, украина, в мире