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https://ria.ru/20200913/odessa-1577167180.html
Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партия "Слуга народа" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:36
2020-09-13T15:57
партия "слуга народа"
квн
снг
владимир зеленский
одесса
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> объяснил, почему партия "<a href="https://ria.ru/organization_partiya-sluga-naroda/" target="_blank">Слуга народа</a>" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессы</a>.Зеленский напомнил, что Одессу постоянно представляли писатели, художники, спортсмены и ученые. По мнению президента, городу нужен "символ честности, культурного лидерства и порядочности".Президент также подчеркнул, что Филимонов представлял город на уровне всех стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, а местная команда становилась чемпионом. Зеленский отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, деятели культуры и спортсмены."Я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас", — добавил Зеленский.В конце августа партия "Слуга народа" представила кандидатов на должности глав городов. На пост мэра Одессы претендует артист и участник команды <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a> "Одесские джентльмены" Олег Филимонов.
https://ria.ru/20200729/1575116895.html
Мало там клоунов, решили еще добавить, чтобы жить было еще веселее.
71
Даёшь КВН-щиков во все мэры страны!!! Вот тогда и похохочут...)))
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одесса
украина
РИА Новости
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партия "слуга народа", квн, снг, владимир зеленский, одесса, украина, в мире

Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы

14:36 13.09.2020 (обновлено: 15:57 13.09.2020)
12177
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партия "Слуга народа" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.
Зеленский напомнил, что Одессу постоянно представляли писатели, художники, спортсмены и ученые. По мнению президента, городу нужен "символ честности, культурного лидерства и порядочности".

"Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово "кавээнщик", потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно", — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Президент также подчеркнул, что Филимонов представлял город на уровне всех стран СНГ, а местная команда становилась чемпионом. Зеленский отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, деятели культуры и спортсмены.
"Я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас", — добавил Зеленский.
В конце августа партия "Слуга народа" представила кандидатов на должности глав городов. На пост мэра Одессы претендует артист и участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов.
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Обсудить 26
Партия "Слуга народа"КВНСНГВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мало там клоунов, решили еще добавить, чтобы жить было еще веселее.
13 сентября, 14:40
mglamgla
6190100
Даёшь КВН-щиков во все мэры страны!!! Вот тогда и похохочут...)))
13 сентября, 14:43
kkotofej
34200201
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