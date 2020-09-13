Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться целями такой фотосъемки обязательно стоит, ведь обычные прохожие могут оказаться мошенниками, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"Чаще всего подобные фотосессии устраивают искатели правонарушений. Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение "Помощник Москвы", где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах", — объясняет эксперт.
Кроме того, выложить фотографию с нарушением могут и в социальных сетях.