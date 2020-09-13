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Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T02:03
2020-09-13T02:03
россия
мошенничество
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться целями такой фотосъемки обязательно стоит, ведь обычные прохожие могут оказаться <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенниками</a>, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/business/20200913/832015918.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Кроме того, выложить фотографию с нарушением могут и в социальных сетях.
При чём здесь эксперт? В чём заключается экспертиза этого словопоноса?
103
Известно зачем, хотят в дыню получить с ноги
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, мошенничество, общество

Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины

02:03 13.09.2020
27817
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться целями такой фотосъемки обязательно стоит, ведь обычные прохожие могут оказаться мошенниками, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"Чаще всего подобные фотосессии устраивают искатели правонарушений. Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение "Помощник Москвы", где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах", — объясняет эксперт.
Кроме того, выложить фотографию с нарушением могут и в социальных сетях.
15835115754
Обсудить 11
РоссияМошенничествоОбщество
Популярные комментарии
При чём здесь эксперт? В чём заключается экспертиза этого словопоноса?
13 сентября, 02:15
General2810General2810
9460002
Известно зачем, хотят в дыню получить с ноги
13 сентября, 04:37
Corneliu CodreanuCorneliu Codreanu
161110142
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