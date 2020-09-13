https://ria.ru/20200913/nomera-1577153249.html

Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины

Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:03

2020-09-13T02:03

2020-09-13T02:03

россия

мошенничество

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться целями такой фотосъемки обязательно стоит, ведь обычные прохожие могут оказаться <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенниками</a>, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/business/20200913/832015918.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Кроме того, выложить фотографию с нарушением могут и в социальных сетях.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, общество