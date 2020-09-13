https://ria.ru/20200913/moskva-1577182387.html

Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%

Окончательная явка на электронном голосовании на довыборах в Москве - 94,6%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T20:48

2020-09-13T20:48

2020-09-13T20:48

единый день голосования — 2020

алексей венедиктов (журналист)

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Окончательная явка на электронном голосовании на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 94,6%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Окончательная явка по электронному голосованию с учетом 62 человек (записавшихся на электронное голосование, но проголосовавших на избирательных участках) ... составила 94,6%", - рассказал Венедиктов.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181616.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), москва, политика