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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/moskva-1577180662.html
На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную
Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:05
2020-09-13T20:05
единый день голосования — 2020
алексей венедиктов (журналист)
москва
бабушкинский район
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает корреспондент РИА Новости.Выбор УИК №524 в <a href="http://ria.ru/location_Babushkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бабушкинском районе</a> был обусловлен тем, что ранее там возникали проблемы: например, член УИК с правом решающего голоса по невнимательности выдавала избирательные бюллетени под роспись избирателям, не отмечая в списках избирателей их паспортные данные. УИК в Марьино был определен в ходе жеребьевки.Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил, что КОИБы на двух случайных участках на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут перепроверены вручную. При этом он уточнил, что будут изъяты участки из жеребьевки, в которых досрочное голосование превысило 1%, потому что они уже под дополнительным контролем.
https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html
москва
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алексей венедиктов (журналист), москва, бабушкинский район, политика

На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную

20:05 13.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве
Мужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает корреспондент РИА Новости.
Выбор УИК №524 в Бабушкинском районе был обусловлен тем, что ранее там возникали проблемы: например, член УИК с правом решающего голоса по невнимательности выдавала избирательные бюллетени под роспись избирателям, не отмечая в списках избирателей их паспортные данные. УИК в Марьино был определен в ходе жеребьевки.
Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов заявил, что КОИБы на двух случайных участках на довыборах в Москве будут перепроверены вручную. При этом он уточнил, что будут изъяты участки из жеребьевки, в которых досрочное голосование превысило 1%, потому что они уже под дополнительным контролем.
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:46Единый день голосования — 2020
Москвичи, чьи голоса аннулировали из-за ошибки, проголосуют повторно
130122
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Единый день голосования — 2020Алексей Венедиктов (журналист)МоскваБабушкинский районПолитика
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