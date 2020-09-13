https://ria.ru/20200913/moskva-1577180662.html
На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную
Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:05
2020-09-13T20:05
2020-09-13T20:05
единый день голосования — 2020
алексей венедиктов (журналист)
москва
бабушкинский район
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577159745_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_123bf615335958066c65674a058ac07c.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает корреспондент РИА Новости.Выбор УИК №524 в <a href="http://ria.ru/location_Babushkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бабушкинском районе</a> был обусловлен тем, что ранее там возникали проблемы: например, член УИК с правом решающего голоса по невнимательности выдавала избирательные бюллетени под роспись избирателям, не отмечая в списках избирателей их паспортные данные. УИК в Марьино был определен в ходе жеребьевки.Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил, что КОИБы на двух случайных участках на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут перепроверены вручную. При этом он уточнил, что будут изъяты участки из жеребьевки, в которых досрочное голосование превысило 1%, потому что они уже под дополнительным контролем.
https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html
москва
бабушкинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577159745_0:0:2262:1696_1400x0_80_0_0_008492a39188810bb5bf29873390d1af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей венедиктов (журналист), москва, бабушкинский район, политика