https://ria.ru/20200913/moskva-1577180662.html

На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную

Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T20:05

2020-09-13T20:05

2020-09-13T20:05

единый день голосования — 2020

алексей венедиктов (журналист)

москва

бабушкинский район

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Определены УИКи на довыборах в Москве, бюллетени в которых пересчитают вручную, – это УИК №1468 в Марьино и УИК №524 в Бабушкинском районе, передает корреспондент РИА Новости.Выбор УИК №524 в <a href="http://ria.ru/location_Babushkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бабушкинском районе</a> был обусловлен тем, что ранее там возникали проблемы: например, член УИК с правом решающего голоса по невнимательности выдавала избирательные бюллетени под роспись избирателям, не отмечая в списках избирателей их паспортные данные. УИК в Марьино был определен в ходе жеребьевки.Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> заявил, что КОИБы на двух случайных участках на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут перепроверены вручную. При этом он уточнил, что будут изъяты участки из жеребьевки, в которых досрочное голосование превысило 1%, потому что они уже под дополнительным контролем.

https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), москва, бабушкинский район, политика